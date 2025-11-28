El Papa peregrina para recordar el Concilio de Nicea: "Hay riesgo de reducir a Jesucristo en un superhombre"

León XIV, durante su estadía en Estambul, dedicó tiempo a visitar la residencia de ancianos de las Hermanitas de los Pobres, momento en el que destacó que la fraternidad es el origen de la caridad cristiana y resaltó la importancia de los mayores como fuente de sabiduría para la sociedad. Dirigiéndose a religiosas, trabajadores y residentes, expresó su agradecimiento por su dedicación y servicio, subrayando el valor que los mayores aportan a la comunidad. En ese entorno, el pontífice se refirió al sentido de hermandad y apoyo mutuo como fundamentos esenciales para la vida cristiana. Esta reflexión se integró en el marco de su primer viaje apostólico, que tiene como uno de sus ejes principales el fomento de los valores de unidad y entendimiento.

Según informó Vatican News, León XIV realizó una peregrinación hasta la ciudad de Iznik, la antigua Nicea, con motivo del aniversario número 1.700 del Primer Concilio de Nicea. En una intervención realizada ante 28 representantes de diversas confesiones cristianas de oriente y occidente, el pontífice advirtió del peligro que representa para los creyentes la tendencia a reducir la figura de Jesucristo a la de un simple superhombre. Subrayó que esta cuestión no solo fue central durante el Concilio de Nicea, sino que sigue vigente en la actualidad. El Papa se preguntó: “El 1.700 aniversario del Primer Concilio de Nicea es una valiosa ocasión para preguntarnos quién es Jesucristo en la vida de las mujeres y los hombres de hoy”. Enfatizó la trascendencia de la fe en Jesucristo como el Dios hecho hombre y planteó: “Si Dios no se hizo hombre, ¿cómo pueden los mortales participar de su vida inmortal?”. Consideró que lo que estaba en juego en el Concilio sigue siendo crucial: la creencia en una divinidad que, en Jesucristo, asumió la condición humana para abrir a la humanidad el acceso a la naturaleza divina.

Durante su discurso en Iznik, recogido por Vatican News, León XIV instó a las diferentes confesiones cristianas a superar las divisiones. Afirmó que la reconciliación interna entre los cristianos constituye el camino para otorgar un testimonio verídico del Evangelio ante el mundo. “Cuanto más reconciliados, tanto más podrán los cristianos dar un testimonio creíble del Evangelio de Jesucristo”, sostuvo. El Papa también destacó la existencia de una hermandad universal que trasciende distinciones de etnia, nacionalidad, confesión religiosa u opinión. Llamó a la unidad, subrayando la responsabilidad compartida de los cristianos en ofrecer un ejemplo de convivencia pacífica y colaboración.

El medio Vatican News precisó que León XIV advirtió durante su intervención que “el uso de la religión para justificar la guerra y la violencia, como cualquier forma de fundamentalismo y fanatismo, debe ser rechazado con firmeza”. Reafirmó además que el camino adecuado continúa siendo el encuentro fraternal, el diálogo y la cooperación entre personas y comunidades. Frente a los desafíos contemporáneos en materia de relaciones interreligiosas, el Papa reiteró la necesidad de rechazar cualquier justificación de la violencia en nombre de la fe y promovió vías de resolución pacífica y entendimiento.

Antes de su paso por Iznik, León XIV se reunió en Estambul con obispos, sacerdotes, religiosos y agentes de pastoral, donde abordó las raíces profundas de la fe cristiana, el papel fundamental de las pequeñas comunidades cristianas y las dificultades teológicas y pastorales que enfrenta la Iglesia en la actualidad. Repasó el legado histórico bizantino y la presencia de las Iglesias orientales en Turquía, evocando su riqueza y diversidad. Según reportó Vatican News, el Papa aprovechó ese momento para reflexionar sobre la actualidad de la fe en contextos donde conviven distintas tradiciones religiosas.

El viaje apostólico de León XIV comenzó el jueves con su arribo a Ankara, capital de Turquía, donde sostuvo un encuentro con el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan. El pontífice destacó en ese contexto la función de Turquía como puente entre culturas, haciendo énfasis en la posición estratégica del país para el diálogo interreligioso y la colaboración regional.

A lo largo de este recorrido, Vaticano News reportó múltiples llamados de León XIV a la fraternidad universal y la responsabilidad de los cristianos ante los desafíos globales. El Papa situó la conmemoración del 1.700 aniversario del Primer Concilio de Nicea como un punto clave para la reflexión sobre la identidad cristiana y su papel en el mundo contemporáneo. Su intervención remarcó la importancia de la unidad doctrinal en torno al misterio de Jesucristo, tal como fue definido en Nicea, e invitó a los líderes y fieles a profundizar en el sentido de comunidad y fraternidad como bases para afrontar los retos actuales del cristianismo.