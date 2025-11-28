Agencias

Detenidos 15 aficionados ultras del Real Jaén y el Xerez Deportivo por una reyerta en La Alameda

Guardar

La Policía Nacional ha detenido en Jaén y Jerez de la Frontera (Cádiz) a 15 personas por su presunta participación en una multitudinaria reyerta ocurrida el pasado 28 de septiembre, en las inmediaciones del Parque La Alameda de la capital jiennense.

Fue una pelea multitudinaria entre aficionados ultras de los grupos autodenominados Orgullo Lagarto y Colectivo Sur, que se registró en los prolegómenos de un partido entre el Real Jaén y del Xerez Deportivo FC, correspondiente a la jornada 4 dentro del Grupo 4 en la Segunda RFEF.

Ese duelo entre los equipos de ambas localidades se vio empañado por un enfrentamiento entre aficionados radicales en el que utilizaron sillas de bares, palos y otros objetos para agredirse en los prolegómenos del encuentro deportivo, celebrado en el Estadio Municipal de La Victoria.

El altercado obligó a la intervención de unidades de la Policía Nacional de la ciudad de Jaén para detener los altercados. Asimismo, hubo que asistir a uno de los aficionados ultras del Xerez Deportivo, que fue trasladado a un centro médico por una herida incisa en el tobillo producida por un botella de cristal.

Tras la pelea la investigación se centró en grupos radicales vinculados al fútbol, lo que ha llevado hasta el momento a la detención, el pasado 19 de noviembre, a cuatro encartados en la ciudad Jaén, uno de ellos, menor de edad en el momento de los hechos, siendo puestos a disposición del Juzgado de Instrucción 3 de Jaén, y a la Fiscalía de Menores de Jaén.

Las detenciones llevadas a cabo en la ciudad jerezana han sido once y se han llevado a cabo el lunes 24 de noviembre. Los once arrestados son varones, residentes en Jerez de la Frontera y El Puerto de Santa María (Cádiz).

A todos los detenidos se les ha imputado inicialmente los delitos de riña tumultuaria y desórdenes públicos y han pasado a disposición del Juzgado de Instrucción número 3 de Jaén. La investigación sigue abierta y no se descartan nuevas detenciones.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Adrian Newey será el 'Team Principal' de Aston Martin a partir de 2026

La escudería británica informó un cambio clave de liderazgo dentro de su estructura antes del inicio del nuevo reglamento, con miras a maximizar su fortaleza técnica de cara a la renovada competencia que traerá la Fórmula 1 en 2026

Adrian Newey será el 'Team

UNICEF avisa de que los niños en Líbano "siguen expuestos a la violencia" israelí a pesar del alto el fuego

Un año después del cese de hostilidades entre Israel y Hezbolá, menores siguen siendo víctimas mortales y sufren heridas por ataques, según denuncia UNICEF, que exige acciones urgentes para salvaguardar sus derechos y garantizar su bienestar

UNICEF avisa de que los

Tenerife reúne a más de 600 expertos y empresarios de 22 países en el VII Foro Iberoamericano de la Mipyme

Representantes institucionales, académicos y líderes empresariales debaten durante dos jornadas los desafíos de las empresas de menor tamaño en la región, comparando estrategias internacionales e impulsando oportunidades para fortalecer la competitividad, el empleo y la integración económica regional

Tenerife reúne a más de

Ecopetrol consigue un acuerdo con 30 comunidades de La Guajira para construir el parque eólico Windpeshi

El respaldo de 30 comunidades permite a la mayor petrolera de Colombia avanzar en la reanudación de Windpeshi, plan emblemático del sector renovable que dotará al país de una capacidad instalada de 205 MW e impulsará la transición energética

Ecopetrol consigue un acuerdo con

Al menos siete muertos en nuevos combates entre el ELN y disidencias de las FARC en el noreste de Colombia

Al menos siete muertos en