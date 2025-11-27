Mutualidad vende cuatro plantas de oficinas en Madrid

La sede madrileña de la firma de gestión de alquileres Renta Garantizada, filial de Neinor Homes, figura entre los inquilinos del inmueble vendido por Mutualidad en la calle Goya 115, ubicada frente al Movistar Arena. Este movimiento corporativo forma parte de la más reciente operación inmobiliaria de la compañía, que ha anunciado la transmisión de cuatro plantas de oficinas a un inversor privado. Según informó Mutualidad mediante un comunicado reproducido por diversos medios, la empresa completa así la venta de este activo en un edificio emblemático de Madrid como parte de su estrategia de rotación de activos, orientada a la optimización de su portafolio y al incremento del valor generado para sus mutualistas.

De acuerdo con el comunicado recogido por la prensa, el activo vendido suma una superficie total de 3.140 metros cuadrados, distribuidos en cuatro plantas. Mutualidad no ha revelado el importe de la operación ni detalles relativos a las condiciones pactadas durante la negociación con el comprador, que ha sido identificado simplemente como un inversor privado. Tal como informó la compañía, esta venta se produce en un contexto de alta actividad en el mercado de oficinas prime en Madrid, lo que permite realizar transacciones en términos competitivos.

Carlos Pérez-Baz, director de Inversiones Inmobiliarias de Mutualidad, señaló respecto a la operación: “Esta operación se enmarca en nuestra estrategia de rotación de activos para seguir optimizando la cartera y generar valor para nuestros mutualistas. El mercado de oficinas prime en Madrid mantiene una gran fortaleza, lo que nos permite realizar operaciones en condiciones muy competitivas.” Sus declaraciones refuerzan la línea estratégica que la entidad viene aplicando en la gestión de su patrimonio inmobiliario.

Según destacaron desde Mutualidad y recogió la prensa especializada, la compañía sigue apostando por la diversificación geográfica en sus inversiones. La empresa opera también en otras ciudades españolas relevantes como Barcelona, Valencia y Málaga, además de Madrid, donde mantiene activos destinados tanto al alquiler como a la gestión y venta selectiva en función de los objetivos de rentabilidad fijados para favorecer los intereses de sus mutualistas.

El edificio involucrado en la operación se sitúa en uno de los ejes más relevantes dentro del entorno terciario madrileño. Su localización frente a un recinto de referencia como el Movistar Arena subraya las ventajas en términos de visibilidad y accesibilidad para futuros inquilinos y usuarios corporativos. Medios económicos señalan que la transacción se suma al conjunto de operaciones recientes que reflejan el dinamismo del mercado inmobiliario madrileño en el segmento de oficinas de alta calidad.

La presencia en el inmueble de empresas como Renta Garantizada aporta estabilidad a la ocupación del edificio y constituye un valor añadido en la valoración del activo, según coincidieron expertos consultados por la prensa. Esta filial de Neinor Homes se dedica a la administración y gestión de alquileres y, al igual que otras compañías del sector inmobiliario, mantiene su sede principal en la capital, complementándola con otras oficinas en las principales ciudades españolas.

Hasta el momento, Mutualidad no ha publicado información acerca de la identidad del comprador ni de los planes futuros para las plantas transmitidas, aunque la operación ya se enmarca en el proceso de reorganización patrimonial que la gestora viene impulsando en respuesta tanto a los cambios de demanda en el mercado como a la evolución de rendimiento de sus activos. Seguirán evaluando oportunidades similares de rotación en otras ubicaciones, dentro de la misma línea estratégica anunciada por la entidad.

El movimiento estructural puesto en marcha por la venta de estas plantas responde a la política habitual del segmento de empresas y mutualidades con exposición inmobiliaria, basada en la actualización periódica de los activos y la búsqueda de rendimientos máximos para los partícipes. Mutualidad comunicó que esta lógica estaría guiando tanto las desinversiones puntuales como el refuerzo selectivo de determinados elementos dentro de su amplio portafolio nacional.

Dadas las características del activo y su ubicación privilegiada, la operación ha despertado interés en publicaciones especializadas en economía e inversiones inmobiliarias, que han remarcado el contexto de competitividad y demanda sostenida en el sector de oficinas prime en Madrid. Aunque no se desveló públicamente el importe, estas fuentes estiman que la transacción podría situarse en rangos relevantes dentro del mercado actual, debido tanto a la superficie del activo como al perfil de los inquilinos y a la localización frente a infraestructuras emblemáticas de la ciudad.

Mutualidad encuadra la venta en un escenario de mercado donde las operaciones con oficinas bien ubicadas se realizan bajo criterios de alta exigencia y optimización de retornos, reafirmando su intención de mantener esta estrategia en futuras transacciones, según precisaron a los medios.