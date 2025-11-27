La UE insta a evitar "toda acción violenta" tras el golpe de Estado en Guinea Bissau

El recuento de votos correspondiente a las elecciones presidenciales y legislativas de Guinea Bissau se interrumpió tras la intervención de militares, quienes comunicaron la detención del mandatario Umaro Sissoco Embaló durante el asalto al Palacio Presidencial, según informó el portavoz de Exteriores de la Unión Europea, Anouar El Anouni. En este contexto, el bloque comunitario demandó la inmediata reactivación del proceso electoral y el respeto a los resultados, tras los episodios de inestabilidad iniciados después de que tanto Embaló como Fernando Dias da Costa, principal candidato opositor, reclamaran la victoria en los comicios recientes, de acuerdo con el comunicado difundido por el Servicio de Acción Exterior.

La Unión Europea manifestó su preocupación por la situación en Guinea Bissau y solicitó evitar el uso de la fuerza en el desarrollo de la crisis política, conforme detalló el medio. El Anouni pidió específicamente la liberación de todas las personas detenidas sin proceso judicial y reiteró la importancia de que se respeten los derechos y libertades fundamentales durante este proceso de transición, consignó la fuente.

De acuerdo a lo publicado, el golpe de Estado realizado por militares se concretó el miércoles, un día después de la autoproclamación de victoria tanto por parte de Embaló como de Dias da Costa, quien había recibido el respaldo del Partido Africano para la Independencia de Guinea y Cabo Verde (PAIGC-CV). El partido de Dias da Costa manifestó su apoyo para desplazar a Embaló luego de que se descartara la candidatura de Domingos Simoes Pereira, figura prominente de la oposición y líder del PAIGC-CV, cuya exclusión impulsó a la formación a respaldar oficialmente a Dias da Costa.

Durante la votación realizada el domingo previo al golpe, las autoridades señalaron ausencia de incidentes mayores, aunque se registró la falta del opositor Simoes Pereira en la contienda debido a la decisión administrativa que vetó su participación, informó el medio. Posteriormente, el portavoz militar Dinis N'Tchama argumentó la existencia de un “plan de desestabilización en marcha” para justificar la acción armada y la toma del poder, señaló la fuente.

En el comunicado oficial, la Unión Europea insistió en que el proceso de recuento interrumpido debe continuar como originalmente estaba previsto, subrayando que los resultados electorales deben ser respetados por todas las partes involucradas. El bloque hizo énfasis en la necesidad de un restablecimiento acelerado del orden constitucional en Guinea Bissau, recalcando que el respeto a los derechos fundamentales y la liberación de los detenidos de forma extrajudicial constituyen condiciones necesarias para el retorno a la estabilidad institucional, detalló el Servicio de Acción Exterior.

El desarrollo de los acontecimientos en Guinea Bissau fue observado con inquietud desde Bruselas, con el bloque europeo remarcando la importancia del cumplimiento de los compromisos democráticos adquiridos durante el proceso electoral recientemente interrumpido. Las exigencias de la Unión Europea se enmarcan en el propósito de garantizar la protección de la legalidad y la legitimidad del sistema institucional guineano ante la crisis causada por la intervención militar y la suspensión de los procedimientos electorales.