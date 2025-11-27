La SEC investiga a Jefferies por el asesoramiento relativo a la quebrada empresa de automoción First Brands

La Comisión de Bolsa y Valores (SEC) de Estados Unidos ha abierto una investigación contra el banco de inversión Jefferies a cuenta del asesoramiento relativo a la empresa suministradora de componentes de automóvil First Brands, quebrada en septiembre con una deuda de 12.000 millones de dólares (10.349 millones de euros).

Según ha adelantado 'Financial Times', el regulador está recabando información sobre si Jefferies proporcionó a los inversores de su fondo Point Bonita suficiente información sobre su exposición al sector automovilístico.

En este sentido, cerca de una cuarta parte de la cartera de 3.000 millones de dólares (2.587 millones de euros) de Point Bonita estaba vinculada a acuerdos de financiación gestionados con First Brands. Jefferies también asistió a First Brands poniendo en circulación parte de sus bonos a largo plazo durante la última década.

El diario británico ha recalcado, no obstante, que las pesquisas de la SEC se encuentran en una fase inicial y que no tienen por qué traducirse en una acusación en firme de detectarse irregularidades.