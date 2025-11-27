Iberia dice que volverá a volar a Venezuela "lo antes posible" pero que no puede ir donde hay "un alto riesgo"

El Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) de Venezuela comunicó en su cuenta oficial que la revocación de concesiones a Iberia y cinco aerolíneas adicionales responde a que estas compañías "se sumaron a las acciones de terrorismo de Estado promovido por el gobierno de Estados Unidos". Según informó Europa Press, la medida afecta directamente a Iberia, TAP Air Portugal, Turkish Airlines, Avianca, LATAM Airlines Colombia y la brasileña GOL, todas señaladas por haber suspendido de manera unilateral sus operaciones hacia y desde Venezuela bajo argumentos de seguridad.

De acuerdo con Europa Press, Iberia expresó que contempla restablecer su ruta a Venezuela "lo antes posible", aunque la decisión depende de la existencia de garantías adecuadas para sus operaciones. Fuentes de la compañía indicaron que la principal prioridad es la seguridad y aseguraron que la empresa no puede operar en contextos "donde hay un alto riesgo". En ese sentido, la aerolínea española recordó que paralizó temporalmente los vuelos tras la alerta emitida por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) de España, en concordancia con recomendaciones internacionales.

Europa Press detalló que el pasado sábado, Iberia suspendió los viajes a Venezuela después de que la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA, por sus siglas en inglés) alertara sobre riesgos para la aviación civil debido al deterioro de las condiciones de seguridad y el incremento de maniobras militares en el país y su entorno. El aviso de la FAA instaba a extremar las precauciones al sobrevolar el espacio aéreo venezolano, cubriendo todas las altitudes disponibles. Otras naciones, como España, también emitieron advertencias de seguridad en esa misma línea.

El gobierno de Caracas denunció en un comunicado que estas aerolíneas actuaron influenciadas por lineamientos de autoridades estadounidenses. El INAC argumentó que la suspensión respondió a un NOTAM (Notice to Airmen), una notificación aérea emitida por una autoridad "sin competencia" sobre la Región de Información de Vuelo (FIR) de Maiquetía, área gestionada por el aeropuerto internacional de Caracas. Según la posición venezolana difundida por Europa Press, la acción sería un reflejo de presiones externas y no de riesgos reales gestionados desde Venezuela.

Diosdado Cabello, ministro de Interior de Venezuela, abordó esta problemática en su programa transmitido por la estatal VTV, afirmando que "Estados Unidos emitió un NOTAM sobre el espacio aéreo que incluye a otros países, no solo a Venezuela". Cabello señaló que las compañías aéreas continúan prestando servicio en otras naciones dentro del área afectada por la advertencia estadounidense, pero decidieron cesar actividades en Venezuela. La autoridad política venezolana cuestionó la lógica de mantener vuelos a los países vecinos mientras se suspende la ruta venezolana bajo el mismo criterio de seguridad.

Iberia, según citó Europa Press, no ha cerrado la puerta al regreso, dado que la compañía confía en que el retorno de la calma permitirá reanudar las operaciones en el país suramericano. Directivos de la empresa recalcaron su disposición a reabrir la ruta una vez que existan condiciones de "plena seguridad", y evitarán exponer a sus tripulaciones y pasajeros a contextos que impliquen "un alto riesgo".

La situación ocurre en un contexto de creciente tensión entre el gobierno venezolano y algunas naciones occidentales, particularmente Estados Unidos y España, en materia de seguridad aérea y relaciones diplomáticas. La adopción de medidas restrictivas en el tráfico aéreo internacional incide directamente en los intereses comerciales de las aerolíneas y en la conectividad del país caribeño con el resto del mundo.

Las reacciones de las autoridades venezolanas incluyeron críticas hacia lo que consideran decisiones alentadas por actores externos. La medida adopta un carácter inmediato e impacta a viajeros, operaciones y servicios logísticos tanto de origen como de destino, según agregó Europa Press. Hasta el momento, las líneas aéreas afectadas no han anunciado un calendario específico para una eventual normalización de las rutas ni detalles sobre negociaciones con las autoridades venezolanas para restituir sus operaciones.

La comunicación oficial de Iberia, citada por Europa Press, reafirmó que la seguridad es el factor determinante para la reanudación de los vuelos y que la empresa mantiene el compromiso de restablecer el servicio tan pronto como el entorno garantice protección y previsibilidad para sus operaciones y pasajeros.