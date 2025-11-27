Iberia dice que volverá a volar a Venezuela "lo antes posible" pero que no puede ir donde hay "alto riesgo"

El Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) de Venezuela comunicó en redes sociales la revocación de las concesiones otorgadas a varias aerolíneas, entre ellas Iberia, TAP Air Portugal, Turkish Airlines, Avianca, LATAM Airlines Colombia y GOL, tras determinar que las compañías se habían adherido a lo que el gobierno venezolano denomina "acciones de terrorismo de Estado promovido por el gobierno de los Estados Unidos". Con esta decisión, según informó el propio INAC en una publicación en Instagram, queda suspendida la autorización para que estas empresas operen vuelos hacia y desde Venezuela. La medida surgió en respuesta a la suspensión de operaciones adoptada por las compañías, a raíz de recomendaciones de seguridad emitidas desde Estados Unidos y otros países europeos.

De acuerdo con la información publicada por Europa Press, Iberia expresó su voluntad de reanudar los vuelos hacia Venezuela "lo antes posible", aunque enfatizó que la seguridad representa una prioridad y que no puede operar en lugares donde se identifique "alto riesgo". La aerolínea española había suspendido sus vuelos el sábado anterior, siguiendo la sugerencia de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) de España. A través de un comunicado, la compañía declaró que su regreso solo se producirá "en cuanto se den condiciones de plena seguridad", mostrando confianza en que la normalidad de las operaciones se restablecerá "cuando se recupere la calma en la zona".

En el contexto de estas medidas, el pasado sábado, Iberia anunció la paralización de las operaciones entre España y Venezuela tras la publicación de una advertencia de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA), que instó a las aerolíneas a "extremar la precaución al operar" sobre el espacio aéreo de Venezuela a cualquier altitud. La FAA justificó esta alerta por el "deterioro de la situación de seguridad y el incremento de la actividad militar" en el país sudamericano y sus alrededores. Según reportó Europa Press, la directriz establecida por la autoridad estadounidense tuvo repercusiones en varias aerolíneas internacionales, que igualmente decidieron suspender o limitar sus vuelos hacia Caracas y otras ciudades venezolanas.

El ministro de Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, comentó sobre estos acontecimientos durante su programa en el canal estatal VTV, acusando a las líneas aéreas de aplicar criterios desiguales. El funcionario señaló que "Estados Unidos emitió un NOTAM sobre el espacio aéreo que incluye a otros países, no solo a Venezuela", pero, de acuerdo con sus declaraciones, "esas líneas siguen volando a otros países sin ningún tipo de problema, pero de repente les dio por no volar a Venezuela". Tal como difundió Europa Press, Cabello cuestionó que las compañías hayan cesado sólo las operaciones vinculadas con Venezuela, pese a que la misma alerta de la FAA abarca a naciones adicionales de la región.

El NOTAM al que hacen referencia las autoridades venezolanas consiste en un aviso operado por una autoridad aeronáutica y destinado al personal de aviación, donde se detallan precauciones o restricciones en el espacio aéreo afectado. Según la explicación difundida por el INAC en su anuncio, consideran que la FAA carece de competencia para regular o advertir sobre la FIR Maiquetía, el área bajo control del aeropuerto internacional de Caracas, por lo que interpretan la suspensión de vuelos como una acción influida por presiones políticas exteriores.

Europa Press detalló que, pese a la revocación de las concesiones, las empresas involucradas han manifestado su disposición a restablecer las rutas comerciales en caso de que las condiciones de seguridad evolucionen favorablemente. En el comunicado de Iberia, se destaca que la normalidad operativa podría retomarse tan pronto como las autoridades internacionales y nacionales consideren que las garantías mínimas de seguridad para la tripulación y los pasajeros están satisfechas. No obstante, al menos por el momento, la situación geopolítica y las consideraciones de seguridad mantienen paralizadas las conexiones aéreas directas entre España y Venezuela, así como entre Venezuela y otros destinos internacionales involucrados.

La decisión tomada por Venezuela y las respuestas de las aerolíneas internacionales reflejan la tensión existente respecto a las operaciones comerciales en espacios aéreos considerados problemáticos, al tiempo que recalcan la importancia de las coordinaciones entre organismos de aviación civil y las compañías del sector en contextos marcados por conflictos internos u otras circunstancias que alteran la normalidad. Según publicaciones de Europa Press, tanto Iberia como las restantes compañías afectadas permanecen atentas a la evolución de la coyuntura, pendientes de resolver cuándo podrían retomar sus vuelos hacia y desde el país sudamericano.