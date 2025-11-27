Extraditado a Alemania el ucraniano sospechoso del sabotaje al Nord Stream detenido en Italia

El traslado aéreo de Sergei K. desde Italia hasta Karlsruhe se realizó bajo estrictas medidas de seguridad, incluyendo el uso de un helicóptero y el acompañamiento de agentes armados, según informó El País. Sergei K., ciudadano ucraniano de 49 años, fue entregado a las autoridades alemanas luego de pasar tres meses detenido en Italia tras su arresto en Ferrara. El caso adquiere especial relevancia por el papel que la Fiscalía alemana le atribuye: lo señala como presunto líder de un grupo de siete personas involucradas en la destrucción parcial de los gasoductos Nord Stream 1 y 2, ubicados en el mar Báltico, en septiembre de 2022. Este viernes se aguarda su comparecencia ante un juez en Karlsruhe, donde podría formalizarse su detención por estos hechos.

De acuerdo con El País, la extradición de Sergei K. fue ejecutada apenas una semana después de que el Tribunal Supremo italiano aprobara la petición alemana, culminando así una extensa disputa legal en la que la defensa del sospechoso intentó frenar el proceso. Durante su estancia en Italia, Sergei K. permaneció la mayor parte del tiempo en una prisión de máxima seguridad en la localidad de Ferrara, al norte del país. Según detalló el medio, mientras estuvo bajo custodia italiana, Sergei K. llevó a cabo una huelga de hambre de varios días alegando malos tratos en prisión.

La investigación de la Fiscalía alemana sostiene que Sergei K. no actuó solo sino que formaba parte de una celda compuesta por siete individuos. El equipo habría participado en la colocación de explosivos con el fin de dañar seriamente ambos gasoductos Nord Stream, considerados infraestructura clave para la transferencia de gas natural entre Rusia y Europa Occidental. Según consignó El País, el acto de sabotaje ocurrió en septiembre de 2022, causando una interrupción significativa en el suministro energético en la región y suscitando preocupación internacional sobre la protección de infraestructuras estratégicas.

El procedimiento de entrega a las autoridades alemanas se desarrolló después de una detención prolongada en territorio italiano. Sergei K. fue objeto de estrictas medidas bajo custodia mientras se resolvía su futuro judicial, lo que incluyó un seguimiento especial debido a la naturaleza delicada de las acusaciones y a la presión diplomática entre los Estados implicados. El País informó que, tras su aterrizaje en Karlsruhe, el proceso de traslado desde el helicóptero hasta un vehículo policial se produjo en condiciones de máxima seguridad, en un operativo en el que participaron agentes fuertemente armados.

La Fiscalía de Alemania ha hecho públicas sus sospechas sobre el papel directivo de Sergei K. en el sabotaje: se le imputa la coordinación del grupo encargado de llevar a cabo las explosiones en los conductos submarinos. La presentación judicial programada para este viernes servirá para que el juez examine los primeros elementos probatorios y decida sobre la prisión preventiva mientras avanza la investigación sobre los daños infligidos a los gasoductos Nord Stream 1 y 2. El caso ha despertado un amplio interés internacional por su impacto en la seguridad energética europea y las posibles ramificaciones políticas y legales para los involucrados.

Durante los tres meses de detención en Italia, Sergei K. manifestó en diversas ocasiones denuncias sobre sus condiciones carcelarias, lo que se tradujo en una huelga de hambre cuya duración total no fue especificada, pero que según El País motivó revisiones a su situación. Las autoridades italianas mantuvieron a Sergei K. en condición de alta vigilancia debido a la sensibilidad del caso y a la solicitud de extradición presentada por Alemania.

El proceso judicial alemán apunta hacia una investigación detallada sobre el presunto operativo internacional que resultó en la destrucción parcial de las infraestructuras donde circula gas natural ruso hacia Europa. El País informó que las explosiones, atribuidas al equipo que presuntamente dirigía Sergei K., generaron impactos económicos y políticos de amplio alcance, incluyendo debates sobre la seguridad energética continental y la vulnerabilidad de los corredores de suministro frente a actos de sabotaje.

La entrega de Sergei K. a Alemania, decidida por el Tribunal Supremo italiano, refleja la cooperación judicial europea en casos de terrorismo y sabotaje a infraestructuras estratégicas. El procedimiento de extradición concluyó después de varios meses, periodo durante el cual la defensa del sospechoso presentó recursos e impugnaciones en busca de impedir su traslado. El País reportó que finalmente la justicia italiana consideró probados los requisitos legales para la extradición, facilitando la ejecución del traslado de Sergei K. a territorio alemán.

La agenda judicial en Karlsruhe prevé que durante la jornada del viernes el detenido se presente ante un magistrado, quien revisará los cargos y las pruebas iniciales recabadas por la Fiscalía. Este acto procesal se convierte en un paso clave dentro de una investigación compleja que se extiende más allá del caso individual, planteando cuestiones sobre la seguridad de las infraestructuras energéticas y los riesgos asociados a la geopolítica del gas en Europa.