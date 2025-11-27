Agencias

El presidente de transición sirio reconoce "demandas legítimas" por parte de la minoría alauí

El presidente de transición de Siria, Ahmed al Shara, ha reconocido este jueves que la minoría alauí tiene "demandas legítimas" después de las protestas registradas en los últimos días para denunciar la reciente ola de violencia.

"En los últimos dos días, hemos sido testigos de muchas demandas populares legítimas, pero algunas de ellas tenían motivaciones políticas (...) El Estado afirma su total disposición a escuchar todas las demandas y debatirlas seriamente", ha dicho en una llamada telefónica con el gobernador de Latakia (oeste) y otros líderes locales.

Al Shara ha explicado que "la costa siria se encuentra entre las principales prioridades de la acción nacional en la etapa actual, dada su ubicación estratégica en las rutas comerciales internacionales y su papel en el fortalecimiento de los lazos económicos entre Siria y los países de la región".

"La costa siria posee todos los elementos que reflejan la cohesión de la sociedad siria y afirman la fuerza de la unidad nacional. Su diversidad social enriquece al Estado sirio y no es objeto de debate ni controversia", ha aclarado en declaraciones recogidas por la agencia de noticias SANA.

Esta semana se han registrado las manifestaciones más numerosas de la comunidad alauí desde la caída del régimen de Bashar al Assad --que también es alauí-- en diciembre de 2024. Desde su huida a Rusia, se ha producido una ola de violencia sectaria, que ha incluido a esta minoría, y que dejó alrededor de 1.500 muertos.

