El expresidente de Perú Martín Vizcarra es condenado a 14 años de prisión por sobornos

Lima, 26 nov (EFE).- El expresidente de Perú Martín Vizcarra (2018-2020) fue condenado este miércoles a 14 años de prisión por el delito de cohecho pasivo propio al considerar el tribunal a cargo del juicio que recibió más de 2,3 millones de soles (unos 700.000 dólares) cuando fue gobernador de la sureña región de Moquegua (2011-2014), antes de ser jefe de Estado.

La presidenta del Cuarto Juzgado Penal Colegiado Nacional, Fernanda Ayasta, declaró probado que Vizcarra propuso y recibió una coima (soborno) de un millón de soles de la empresa Obrainsa para adjudicarle el proyecto de irrigación agrícola Lomas de Ilo en 2013.

Asimismo, Vizcarra también recibió en efectivo más de 1,3 millones de soles de la empresa ICCGSA para desarrollar el mejoramiento del Hospital de Moquegua, según las declaraciones de los testigos llamados por la Fiscalía y cuyos testimonios, según el tribunal, han quedado acreditados.

La jueza subrayó que Vizcarra cometió "actos ilícitos" aprovechando su cargo de gobernador regional, al entregar los contratos "a cambio de dinero".

Además de los 14 años de prisión efectiva, con ejecución inmediata, la sala dictó una inhabilitación para ejercer cargos públicos de 9 años y una multa de 94.900 soles (28.100 dólares).

Aunque la Fiscalía había pedido 15 años de cárcel contra Vizcarra, la sala consideró como un atenuante que el expresidente no tenga antecedentes.

Minutos después de escuchar la sentencia, y aún en la sala judicial, Vizcarra compartió un mensaje en su cuenta de X en el que afirmó que lo han sentenciado "por enfrentar al pacto mafioso" que domina el Congreso, un conjunto de fuerzas conservadoras que lo destituyeron en 2020 al aparecer estos indicios pasados de corrupción pero que el exgobernante adujo a una venganza por haber cerrado en 2019 el Congreso cuando obstruían sus reformas.

"No es justicia, es venganza. Pero no me van a doblegar. La respuesta está en las urnas", agregó el exmandatario, que pidió votar por su hermano Mario, quien lo reemplazará como candidato presidencial en las elecciones de 2026.

Vizcarra figura actualmente entre las primeras opciones de los peruanos si pudiera participar en las elecciones de 2026.

Sin embargo, la jueza Ayasta declaró que estaba probado que Vizcarra tenía la información necesaria para favorecer a la empresa Obrainsa en la adjudicación del proyecto agrícola Lomas de Ilo y que se comunicó en 2013 con el exgerente general de esta compañía, Elard Tejeda, para proponerle una coima (soborno) de un millón de soles y el alquiler de una avioneta.

En el caso del consorcio hospitalario Moquegua a cargo de ICCGSA, hubo contratos ficticios para movilizar más de un millón 300.000 soles, dinero que egresó con la apariencia de pago a una tercera empresa, indicó la sala.

Los pagos al acusado se hicieron en efectivo, a través del exministro José Manuel Hernández y cercano colaborador del expresidente, en la casa de Vizcarra en Lima, incluido un saldo adicional de 200.000 soles (70.000 dólares) cuando ya era jefe de Estado (2018-2020).

Lima, 26 nov (EFE).- El expresidente de Perú Martín Vizcarra (2018-2022) aseguró este miércoles tras ser condenado a catorce años de prisión que ha sido enviado a la cárcel por "venganza" de sus rivales políticos y pidió que en las próximas elecciones generales de 2026 se vote por su hermano, que lo reemplaza como candidato presidencial.

"Me han sentenciado por enfrentar al pacto mafioso. No es justicia, es venganza. Pero no me van a doblegar. La respuesta está en las urnas. Mi hermano Mario Vizcarra continuará esta lucha por ustedes. El Perú es primero y nadie podrá silenciarlo", manifestó Vizcarra -en la red social X-, todavía desde la sala de audiencias donde se leyó la sentencia.

Vizcarra recibió una pena de catorce años de prisión por el delito de cohecho pasivo propio, al haberse acreditado, según el tribunal a cargo del juicio, más de 2,3 millones de soles (unos 700.000 dólares) en sobornos cuando ejercía como gobernador de la sureña región de Moquegua (2011-2014), antes de llegar a ser presidente.

El exmandatario y líder del partido Perú Primero, que figura entre los primeros lugares en intención de voto para los próximos comicios pese a cargar hasta con tres inhabilitaciones por parte del Congreso y ahora una cuarta de nueve años dictada por este tribunal, mantiene una alta popularidad por haberse enfrentado a las fuerzas conservadoras que dominan el Congreso peruano.

Los partidos políticos que controlan el Parlamento, entre ellos el fujimorismo, es a los que Vizcarra llama el "pacto mafioso" y que lo destituyeron en 2020, tras revelarse los primeros indicios de corrupción durante su periodo como gobernador regional y que el exmandatario interpretó como una venganza por haber clausurado el Congreso en 2019 luego de oponerse a sus reformas política y judicial.

"Me han vacado. Me han inhabilitado. Me han sacado de mi partido. Y ahora me meten a la cárcel. ¿Tanto miedo tienen a Vizcarra?", señaló el ex jefe de Estado en otro mensaje en redes publicado minutos antes de ser detenido.

Ante la posibilidad que se produjera la sentenciad de este miércoles, Vizcarra había prescindido de ser candidato presidencial de su partido y puso en su lugar a su hermano Mario Vizcarra, quien será el que se postule a la Presidencia con la misión de reivindicar políticamente al ex jefe de Estado hoy condenado.

En este sentido, Perú Primero emitió un comunicado en el que expresó "su firme rechazo" frente a la sentencia dictada contra el fundador del partido.

"Lo ocurrido no representa un acto de justicia, sino una represalia política impulsada por un pacto mafioso que ha capturado el Ejecutivo, al Congreso y al sistema judicial para perseguir y silenciar a quienes se atreven a defender al pueblo", indicó el partido.

Perú Primero llamó a la ciudadanía a "no normalizar el abuso ni la persecución" y a votar en las próximas elecciones de 2026 para recuperar las instituciones y "elegir a quienes realmente trabajen por el país".

"Hoy intentan silenciar a uno, pero no podrán callar a millones. El Perú es primero y nadie nos va a doblegar", concluyó el mensaje de la colectividad liderada por los hermanos Vizcarra.

Lima, 26 nov (EFE).- Martín Vizcarra se sumó este miércoles al grupo de expresidentes peruanos condenados por la Justicia, al recibir una sentencia de 14 años de cárcel por el delito de cohecho pasivo propio, al haber recibido más de 2,3 millones de soles (unos 700.000 dólares) cuando ejercía de gobernador de la sureña región de Moquegua, antes de ser jefe de Estado.

Con procesos abiertos en la Justicia en distintas fases permanecen tanto Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), Francisco Sagasti (2020-2021), Pedro Castilo (2021-2022), que puede ser condenado este mismo jueves; y Dina Boluarte (2022-2025), mientras que Alan García (1985-1990 y 2006-2011) se suicidó en 2019 cuando iba a ser detenido tras salir a la luz indicios de sobornos.

El expresidente Alberto Fujimori recibió múltiples condenas desde 2009, tras ser extraditado desde Chile, tanto por la millonaria red de corrupción dentro de su administración con su asesor presidencial Vladimiro Montesinos, como por delitos de lesa humanidad, tras el asesinato de 25 personas, entre ellos un niño de 8 años, en las matanzas de Barrios Altos (1991) y La Cantuta (1992), cometidas por el grupo militar encubierto Colina.

Por esas masacres, Fujimori fue condenado como autor mediato (con dominio del hecho) a 25 años de cárcel que no llegó a cumplir, pues un indulto presidencial otorgado en 2017 por Pedro Pablo Kuczynski y acatado en 2023 por Dina Boluarte le permitió dejar la prisión y pasar sus últimos meses de vida en libertad hasta su muerte en septiembre de 2024 con 86 años.

Toledo, que llegó al poder en 2001 con la promesa de limpiar la corrupción del fujimorismo, cumple dos condenas de 20 años y 6 meses de cárcel, y de 13 años y 4 meses, respectivamente, por lavado de dinero, al haber recibido millonarios sobornos de la constructora brasileña Odebrecht y comprar lujosas propiedades inmobiliarias con una empresa a nombre de su suegra, domiciliada en Costa Rica.

El expresidente, 79 años, al que a la Justicia peruana le tomó más de seis años extraditarlo desde Estados Unidos, busca ahora anular la sentencia en segunda instancia sobre la base de la anulación de pruebas de los servidores de Odebrecht dictada por la Justicia brasileña y con el argumento de que su testaferro, el difunto empresario israelí Josef Maiman, se quedó supuestamente con el dinero.

Humala fue condenado en abril pasado a 15 años de cárcel por lavado de dinero en la financiación irregular de sus campañas electorales, al haber recibido aportes no declarados de Venezuela en 2006 y de Odebrecht en 2011.

El exmandatario, de 63 años, está a la espera de la apelación a la sentencia de primera instancia, con su principalmente sobre la base del reciente fallo del Tribunal Constitucional, que ordenó archivar el caso contra Keiko Fujimori, la hija y heredera política del expresidente Fujimori, donde estaba procesada por el mismo motivo que Humala.

Vizcarra recibió este miércoles una pena de 14 años de cárcel por cohecho pasivo propio al recibir sobornos de dos empresas a cambio de dos emblemáticos proyectos de obra pública cuando ejercía de gobernador regional (2011-2014) de Moquegua, en el sur del país.

El expresidente, de 62 años, ha apelado el fallo al considerar que se trata una "persecución política" para sacarlo del tablero electoral en los comicios de 2026 y sostener que no existen pruebas de que recibió el dinero.