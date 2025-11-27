Ciudadano afgano, sospechoso de tiroteo a Guardia Nacional en Washington

Washington, 26 nov (EFE).- Las autoridades identificaron a Rahmanullah Lakanwal, un ciudadano afgano de 29 años, como el sospechoso del tiroteo que dejó heridos a dos miembros de la Guardia Nacional en la capital este miércoles.

Lakanwal ingresó a Estados Unidos en 2021 y fue señalado como autor del ataque por fuerzas de seguridad citadas por medios estadounidenses.

Antes de que se revelara su identidad, el atacante fue descrito como un "pistolero solitario" por la alcaldesa de Washington, Muriel Bowser, quien agregó que el ataque contra los miembros de la Guardia Nacional fue directo.

El incidente ocurrió en una estación de metro ubicada a unos 500 metros de la Casa Blanca. Ambos soldados estaban armados en el momento del ataque, y hasta ahora no se han confirmado detalles sobre cómo y quién repelió el fuego.

Lakanwal se encuentra bajo custodia y presenta diversas heridas de arma de fuego, mientras que los uniformados están estables, aunque en estado crítico, en dos centros asistenciales diferentes de la capital estadounidense. EFE