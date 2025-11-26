El Supremo comunica la retirada del acta de diputado de Ramagem, condenado en la trama golpista y fugado a EEUU

El Tribunal Supremo Federal (STF) de Brasil ha ordenado este martes la comunicación oficial a la Cámara de Diputados de la pérdida del acta de Alexandre Ramagem, el exdirector de la Agencia Brasileña de Inteligencia (Abin) fugado a Estados Unidos a raíz de su condena a 16 años de cárcel --ratificada este mismo martes-- por su rol en la trama golpista encabezada por el expresidente Jair Bolsonaro.

"Se notifica a la Presidencia de la Cámara de Diputados la pérdida del mandato parlamentario, que debe ser declarada por la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados", ha determinado el juez del Supremo Alexandre de Moraes, que ha instruido el caso del intento de golpe de Estado.

Con todo, el exjefe de Inteligencia huyó a Estados Unidos, donde se encuentra actualmente "seguro" y con el "consentimiento" del presidente Donald Trump, según aseguró el domingo en unas declaraciones en las que denunció "una grave persecución".

Sobre el diputado pesaba una prohibición de salida del país debido a la condena por el intento de golpe, una trama en la que la Justicia ha dado por probados sus delitos de organización criminal, abolición violenta del Estado de derecho democrático y golpe de Estado, en relación con su uso de la Abin en el marco de la tentativa golpista.

Su condena a 16 años, un mes y 15 días de cárcel ha sido ratificada este martes junto a la de Bolsonaro (27 años de prisión) y el resto de sus socios principales: el exministro de Defensa Walter Braga Netto (26), el de Justicia Anderson Torres (24), el excomandante de la Marina Almir Garnier (24), el exjefe de Seguridad Institucional Augusto Heleno (21) y el exministro de Defensa Paulo Sérgio Nogueira (19).