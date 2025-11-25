Agencias

Mueren al menos tres personas en ataques ucranianos contra el sudoeste de Rusia

Al menos tres personas han muerto y una docena han resultado heridas en la madrugada de este martes en el sudoeste de Rusia a causa de ataques aéreos ucranianos contra las regiones de Krasnodar y Rostov, a la que corresponden las tres víctimas mortales, según han informado las autoridades rusas.

"El ataque enemigo de esta noche ha causado un gran dolor: una persona ha fallecido en Taganrog", ha informado el gobernador de Rostov, Yuri Sliusar, a través de su canal de Telegram, donde ha informado de que "otros diez residentes de Taganrog y del distrito de Neklinovski", que rodea a la ciudad, han resultado heridos. Poco después, ha lamentado que, "desafortunadamente, los médicos no han podido salvar a dos personas más, que han muerto a causa de sus heridas en el hospital".

El responsable ha indicado que "dos de ellos han sido atendidos en el lugar de los hechos y ocho han sido trasladados al hospital", mientras que la alcaldesa de la ciudad, Svetlana Kambulova, ha asegurado que "todos los servicios de Emergencia se encuentran en el lugar y continúan su trabajo" ante las consecuencias del ataque.

Paralelamente, otro ataque del Ejército ucraniano contra el krai de Krasnodar ha dejado seis heridos, según ha hecho público el gobernador regional, Veniamin Kodratiev, a través de su canal en la plataforma Max.

En la propia región, el alcalde de Novorosisk, Andrei Kravchenko, ha comunicado a través de su canal de Telegram que, a causa de los bombardeos de Ucrania, cuatro personas de la ciudad han resultado heridas y han tenido que ser hospitalizadas, una información que ha asegurado haber transmitido al gobernador.

