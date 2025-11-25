Ferran Torres, Barrenetxea y Lamine Yamal lideran el once ideal de la jornada 13 de LaLiga EA Sports

El delantero del FC Barcelona Ferran Torres, autor de un doblete frente al Athletic Club, el extremo de la Real Sociedad Ander Barrenetxea, que marcó uno de los goles de la temporada en el triunfo donostiarra en El Sadar, y el extremo del FC Barcelona Lamine Yamal, que asistió en dos de los cuatro goles de su equipo ante el Athletic Club, lideran el once ideal de EP Deportes de la jornada 13 de LaLiga EA Sports, elaborado con estadísticas de Driblab.

El once completo está formado por: David Soria (Getafe); Andrei Ratiu (Rayo Vallecano), Pau Cubarsí (FC Barcelona), José María Giménez (Atlético Madrid), Valentín Gómez (Real Betis); Fermín López (FC Barcelona), Aleix Febas (Elche), André Almeida (Valencia); Lamine Yamal (FC Barcelona), Ferran Torres (FC Barcelona) y Ander Barrenetxea (Real Sociedad).

David Soria (Getafe)

El guardameta español del Getafe fue uno de los grandes protagonistas del encuentro en el Coliseum ante el Atlético de Madrid. Pese a la derrota, David Soria salvó a su equipo de encajar más goles con seis paradas, con las que evitó 1,09 goles en contra.

Andrei Ratiu (Rayo Vallecano)

El lateral rumano del Rayo Vallecano estuvo notable en el empate de los madrileños en el Carlos Tartiere en Oviedo. Ratiu participó en 90 acciones con balón, completó 48 pases, centró siete veces al área, completó cuatro regates y generó cuatro ocasiones. Además, interceptó tres balones, despejó una vez, recuperó cinco balones y se impuso en siete de los ocho duelos que disputó.

Pau Cubarsí (FC Barcelona)

El central internacional español del FC Barcelona firmó un gran partido en la victoria ante el Athletic Club. Pau Cubarsí participó en 112 acciones con balón, completó 106 de los 107 pases que intentó, realizó cuatro despejes, recuperó tres balones y se impuso en el 100% de los duelos que disputó.

José María Giménez (Atlético Madrid)

El central uruguayo del Atlético de Madrid volvió a ser el jefe de zaga colchonera en el triunfo ante el Getafe. Giménez participó en 75 acciones con balón, completó 56 pases y remató dos veces a puerta. Además, realizó una entrada, despejó cinco veces, bloqueó un remate, recuperó cinco balones y se impuso en cuatro duelos.

Valentín Gómez (Real Betis)

El lateral zurdo del Real Betis fue clave en el empate verdiblanco ante el Girona. Valentín Gómez anotó el único gol de su equipo, participó en 66 acciones con balón, completó 34 pases, centró una vez al área y generó una ocasión. Además, realizó tres entradas, interceptó un balón, despejó tres balones, bloqueó un remate y recuperó ocho balones.

Fermín López (FC Barcelona)

El mediapunta del FC Barcelona brilló en el estreno del nuevo Spotify Camp Nou. Fermín López marcó el tercer gol de su equipo, remató dos veces a portería, participó en 55 acciones con balón, completó 34 pases, centró dos veces al área y generó una ocasión.

Aleix Febas (Elche)

El centrocampista español del Elche estuvo sobresaliente en el empate de los ilicitanos ante el Real Madrid. Febas, además de marcar el primero gol del partido, participó en 77 acciones con balón, completó 58 pases, centró una vez al área y remató dos veces a puerta. Además, interceptó un balón, recuperó siete posesiones y se impuso en siete de los nueve duelos que disputó.

André Almeida (Valencia)

El centrocampista portugués del Valencia completó uno de sus mejores encuentros de la temporada en la victoria ante el Levante. André Almeida participó en 67 acciones con balón, completó 39 pases, centró 10 veces al área, completó el 100% de los regates que intentó y generó dos ocasiones. Además, se impuso en nueve de los 11 duelos que disputó y recuperó cuatro balones.

Lamine Yamal (FC Barcelona)

El extremo internacional español del FC Barcelona brilló en el primer partido del nuevo Camp Nou. Lamine Yamal asistió en dos de los cuatro goles azulgranas, participó en 86 acciones con balón, remató cinco veces a puerta, completó ocho regates y 50 pases, y generó cinco ocasiones de gol.

Ferran Torres (FC Barcelona)

El delantero internacional español del FC Barcelona siguió con la buena racha goleadora del último mes. Ante el Athletic Club, anotó su segundo doblete de la temporada, participó en 34 acciones con balón, generó tres ocasiones, completó 18 pases y se marchó en el único regate que intentó.

Ander Barrenetxea (Real Sociedad)

El extremo de la Real Sociedad fue uno de los protagonistas del triunfo donostiarra en El Sadar. Barrenetxea, que volvía de lesión, sólo necesitó 30 minutos de juego para dejar su sello en el partido con un golazo desde el centro del campo. Además, participó en 27 acciones con balón, realizó tres regates, completó 11 pases y generó una ocasión.