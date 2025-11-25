Declarada como "zona de desastre" la provincia de Songkhla tras unas inundaciones que dejan trece muertos

El Gobierno de Tailandia ha declarado este martes la provincia de Songkhla (sur) como una "zona de desastre" ante las recientes inundaciones, causadas por las intensas lluvias registradas durante los últimos días y que han dejado al menos trece fallecidos, según el último balance.

La decisión, publicada por el Ejecutivo a través de un comunicado, permite la liberación de fondos y ayuda de emergencia a los residentes de la provincia, unas labores que estarán encabezados por el jefe del Ejército, Ukrit Buntanont, con apoyo de varios ministerios.

Según las informaciones recogidas por el diario tailandés 'The Bangkok Post', los 16 distritos de Songkhla se encuentran inundados, con la ciudad de Hat Yai, uno de los principales nudos de transporte en el sur de Tailandia, como la más afectada.

El Departamento de Prevención y Mitigación de Desastres ha señalado durante la jornada que las inundaciones han dejado hasta ahora unos dos millones de damnificados, antes de agregar que otras diez provincias del sur del país asiático se han visto afectadas.