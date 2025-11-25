Agencias

Bielorrusia insta a Lituania a negociar el regreso de sus 1.800 camiones varados en la frontera

Guardar

Las autoridades de Bielorrusia han instado a sus homólogas lituanas a solucionar la crisis fronteriza que mantiene 1.800 vehículos de carga con matricula del país báltico varados en el lado bielorruso de la frontera, una medida que Minsk insiste en que está motivada por motivos de seguridad.

El ministro de Asuntos Exteriores de Bielorrusia, Maxim Rizhankov, ha acusado este martes desde Moscú a las autoridades lituanas de negarse a negociar la vuelta de todos estos vehículos y ha sugerido que esta cerrazón estaría relacionada con las presiones que llegan desde Washington y Bruselas, recoge la agencia Belta.

"Si estos políticos escucharan las opiniones de sus ciudadanos y su permanencia en el cargo dependiera de ello, iniciarían negociaciones de inmediato como proponemos y regularían todas las relaciones en la frontera", ha valorado.

A finales de octubre, Lituania cerró los pasos fronterizos de Medininkai y Salcininkai hasta el 30 de noviembre en represalia por el aumento del contrabando aéreo de tabaco desde Bielorrusia. En respuesta, Minsk ha retenido en la frontera más de mil vehículos de carga con matrícula lituana, alegando motivos de seguridad.

El Gobierno lituano decidió el miércoles de la semana pasada seguir la recomendación de la Comisión de Seguridad Nacional (NSK) y reabrió la frontera. Un día más tarde, el tráfico aéreo en el aeropuerto de la capital, Vilna, quedó interrumpido durante varias horas por la presencia de varios globos meteorológicos.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Declarada como "zona de desastre" la provincia de Songkhla tras unas inundaciones que dejan trece muertos

Declarada como "zona de desastre"

El CNIO da luz verde a la "inmediata" reordenación organizativa y entrega en la Fiscalía un informe sobre el centro

El CNIO da luz verde

Hamás anuncia que entregará este martes el cuerpo de un rehén hallado en la Franja de Gaza

Hamás anuncia que entregará este

Bizkaia celebra este jueves y viernes la VI edición de los Sarekin Days 25, con más de 800 inscripciones

Infobae

Tomás Alía recuerda cómo diseñó el Madrid contemporáneo de la Gran Vía

Tomás Alía detalla cómo afrontó el desafío de transformar un espacio emblemático madrileño para el enlace real de Felipe VI y Letizia, adaptando el proyecto tras los ataques terroristas y logrando conjugar solemnidad y homenaje según sus palabras exclusivas

Tomás Alía recuerda cómo diseñó