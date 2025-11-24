Agencias

Un atropello múltiple causa un muerto y diez heridos en Tokio

Tokio, 24 nov (EFE).- Al menos una persona murió y diez resultaron heridas, una de ellas de gravedad, este lunes en Tokio tras ser atropelladas por un coche cuyo conductor trató de darse a la fuga a pie y fue detenido, un suceso que la Policía investiga como relacionado con el robo del vehículo.

Un hombre de unos ochenta años falleció, según la cadena de televisión japonesa NHK, tras ser arrollado por el vehículo en el barrio capitalino de Adachi hacia las 12:30 hora local (3:30 GMT). Otra mujer de unos veinte años resultó gravemente herida y se encuentra en coma, añadió la cadena, mientras que otras nueve personas tuvieron que recibir atención médica.

Según la Policía, el vehículo había sido robado en un concesionario cercano y el conductor trató de abandonarlo y darse a la fuga a pie tras los atropellos, pero fue detenido posteriormente.

"Vi cómo una persona atropellada salía despedida. El coche parecía circular en línea recta sin desviarse, me pareció que debía de ir a una velocidad considerable, incluso por la acera", afirmó un testigo ocular anónimo citado por NHK.

El 1 de enero de 2019, nueve personas resultaron heridas en Tokio al irrumpir en una zona peatonal un vehículo conducido por un joven que dijo actuar deliberadamente en protesta contra la pena de muerte. El autor del atropello planeaba originalmente rociar con queroseno y quemar a la multitud concentrada en un popular santuario cercano.

