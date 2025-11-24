Familiares de opositor venezolano Guanipa exigen su liberación tras seis meses detenido

Redacción América, 23 nov (EFE).- Familiares del opositor venezolano Juan Pablo Guanipa, dirigente político cercano a la premio nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, exigieron su liberación este domingo al cumplirse seis meses de su arresto, que consideran "arbitrario".

En una publicación en X, Ramón Guanipa, uno de los hijos del opositor, exigió que a su padre se le respete el derecho a las visitas en prisión y que reciba atención médica.

"Nuestro papá es inocente. Mis hermanos, mi hija y yo lo esperamos en casa", manifestó Ramón, que compartió un video en el que hijos y nietos manifiestan preocupación por Guanipa, quien, según dijeron, sufre de hipertensión y necesita atención médica.

Guanipa permanecía en la clandestinidad cuando fue detenido, el 23 de mayo pasado, en un operativo policial de desmantelamiento de un presunto plan que tenía como objetivo "boicotear" los comicios regionales y legislativos de ese mes y realizar supuestos "actos terroristas", por lo que también fueron detenidas más de 70 personas, entre ellas extranjeros, según el Gobierno.

La última vez que Guanipa apareció en público fue el 9 de enero de este año, un día antes de la juramentación del actual presidente Nicolás Maduro para su tercer mandato consecutivo.

Ese día acompañó a Machado en una protesta en Caracas en defensa del reclamado triunfo de Edmundo González Urrutia en las presidenciales de 2024, en las que el Consejo Nacional Electoral (CNE), controlado por funcionarios afines al chavismo, proclamó ganador a Maduro, lo que la oposición mayoritaria denunció como un "fraude".

En octubre de 2024, Guanipa dijo a EFE que se había convertido en "un perseguido" de "una dictadura que no acepta que el pueblo le dijo que no quiere que gobierne más, e intenta seguir gobernando en contra de la voluntad del pueblo".

Varias ONG y partidos opositores consideran a Guanipa como preso político. Sin embargo, el Gobierno de Maduro y la Fiscalía General niegan que en el país haya detenidos por estas razones e insisten en que son personas que han cometido diversos delitos.