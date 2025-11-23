Tomás Alía recuerda cómo diseñó el Madrid contemporáneo de la Gran Vía

El 22 de mayo de 2004 es una fecha que pocos olvidarán. La Catedral de la Almudena recibió a las altas personalidades de las monarquías internacionales para festejar el 'Sí, quiero' entre el Rey Felipe VI y la Reina Letizia. Un día marcado por la lluvia en el que no faltó ni un solo detalle.

Europa Press ha podido hablar en exclusiva con Tomás Alía, encargado de diseñar "el Madrid contemporáneo de la Gran Vía, donde desfilaron toda la comitiva oficial", lo que fue para él "un reto" que se le ha quedado marcado en el recuerdo.

"Por un lado, tuvimos dos Hubo un cambio radical en la estrategia. Inicialmente había una cosa mucho más potente, pero con los atentados que surgieron hubo que cambiar todo el diseño y un equipo gigante", explicaba Tomás, por lo que "tuvimos que recomponer el bosque de los ausentes con Pascua Ortega coordinándolo todo".

Además, lo recordaba como un trabajo "muy difícil porque había que celebrar el momento, pero había que honrar también a los que faltaban... y era una cosa muy contenida, elegante, pero contenida".

Por último, aseguraba que los por aquel entonces príncipes se mostraron "muy agradecidos" aunque "nos dio pena porque llovió, aquel día fue el día famoso de la lluvia", pero se sintieron "muy agradecidos, como siempre... ellos son geniales".