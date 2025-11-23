Agencias

Fernando Alonso: "Hoy se ve el mérito de terminar séptimos ayer"

El piloto español de Fórmula 1 Fernando Alonso (Aston Martin), que ha terminado undécimo en el Gran Premio de Las Vegas, ha asegurado que la posición lograda este domingo da "mérito" al séptimo puesto firmado el sábado durante la sesión de clasificación, además de reconocer que ha sido una prueba "un poco solitaria y aburrida".

"Habíamos sido regulares todo el fin de semana, sabíamos que Las Vegas iba a ser uno de los peores fines de semana y no es que mágicamente fuésemos a ser rápidos en la carrera. Fuimos perdiendo alguna posición, tampoco hubo mucha acción ni delante ni detrás, fue una carrera un poco solitaria y un poco aburrida. Una carrera bastante larga pero sin mucho que hacer", señaló en declaraciones a DAZN.

En este sentido, el asturiano lamentó la falta de acción en el trazado estadounidense. "La verdad es que solo recuerdo un adelantamiento a Tsunoda, por lo menos lo han puesto en la tele, pero ha sido el único que he hecho en toda la carrera. Ha sido una carrera sin mucha acción", manifestó.

Además, recalcó que el resultado de este domingo da valor a lo conseguido el sábado en la sesión de clasificación. "Ha sido un fin de semana en el que creo que estaba el 18 en los Libres. Las simulaciones de hoy nos daban noveno o décimo equipo y, por tanto, acabar séptimo ayer es una de esas cosas que pasa una vez cada cierto tiempo. Estuvimos contentos, pero hoy se ve un poco más el mérito de ayer, clasificar séptimo con este coche", concluyó.

