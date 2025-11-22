La Familia Real llega para celebrar, con don Juan Carlos, los 50 años de la Monarquía

La expectación a las puertas del Palacio de El Pardo era máxima a primera hora de la mañana de este sábado, a la espera de la llegada de don Juan Carlos y del resto de la Familia Real y allegados, que tenían marcada en rojo en su agenda la cita más esperada del año, la celebración del 50 aniversario de la Monarquía.

Un hecho histórico digno de celebración y más porque el protagonista absoluta se encuentra en una situación harto complicada para él, residiendo en Abu Dabi y con contados viajes a España para disfrutar de las regatas en Sanxenxo, donde recibe la visita de algunos familiares. Precisamente con ellos se ha reunido hoy en este almuerzo privado celebrado en El Pardo, presidido por los Reyes y al que han acudido la princesa de Asturias y su hermana, la infanta Sofía.

La Familia Real llegaba al lugar sobre las dos de la tarde, con don Felipe al volante del vehículo en el que viajaban. El rey ha aminorado la marcha y, tras bajar las ventanillas, los cuatro han saludado a los curiosos apostados a las puertas del palacio. Ésta era la primera gran reunión familiar después del 18 cumpleaños de la futura reina de España y también la primera después de la publicación de las polémicas memorias del rey emérito.

Ya en El Pardo les esperaban, además de don Juan Carlos, la reina Sofía, que ha llegado acompañada de la infanta Cristina. Ambas lo han hecho seguidas de la familia real griega, destacando a Ana María de Grecia y Marie-Chantal. La infanta Elena ha llegado sola, mientras que Victoria Federica lo ha hecho junto a todos sus primos Urdangarin, encantados de poder juntarse en torno a su abuelo y al resto de sus familiares.