Agencias

China advierte a Japón de que su postura "militarista" acabará en fracaso

Guardar

El Ministerio de Exteriores de China ha advertido este sábado de que la actitud anquilosada y militarista del Gobierno japonés no solo es contraria al orden internacional actual por alejarse de sus obligaciones para con el desarrollo no violento, sino que además a la poste llevará a Tokio al descalabro.

"Si Japón quiere seguir el viejo camino del militarismo, abandonar su compromiso con el desarrollo pacífico y socavar el orden internacional de la posguerra, el pueblo chino y la comunidad internacional no lo permitirán, y finalmente acabará en un fracaso", ha apuntado la portavoz de Exteriores china, Mao Ning, en declaraciones recogidas por la agencia de noticias Xinhua.

Mao ha recordado que las obligaciones internacionales de Japón "como país vencido" fueron "claramente" estipuladas tras la Segunda Guerra Mundial en instrumentos jurídicos internacionales --como las declaraciones de El Cairo y Potsdam o el Instrumento de Rendición Japonesa-- que incluían, entre otros, "el desarme completo y la prohibición de mantener industrias que pudieran permitir el rearme".

"Mientras afirma que quiere establecer un mundo libre de armas nucleares, este país ha intentado revisar los Tres Principios no Nucleares, lo cual señala un paso hacia un mayor rearme", ha indicado la representante del Gobierno chino en alusión a la política japonesa de no poseer, no producir y no permitir la introducción de armas nucleares en su territorio.

Esta advertencia se produce en un contexto de creciente tensión entre Pekín y Tokio, fruto de unas declaraciones de la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, sobre la posibilidad de intervenir militarmente en Taiwán si el Gobierno chino ataca la isla.

Takaichi ha reiterado este viernes su negativa a retractarse de sus comentarios sobre Taiwán, tal y como ha demandado China, asegurando además que su país seguirá actuando de la misma manera ante una crisis de seguridad regional.

Las palabras la política ultraconservadora japonesa, que asumió el cargo en octubre, provocaron que incluso el cónsul chino en Osaka, Xue Jian, publicara un mensaje que fue posteriormente eliminado y en el que apostaba por "cortar el sucio cuello" de la primera ministra, a la que acusaba de "haberse abalanzado" sobre las autoridades chinas "sin dudarlo un solo instante".

Así las cosas, los esfuerzos diplomáticos de esta semana no han dado sus frutos y China ha aplicado ya algunas medidas como desaconsejar a sus ciudadanos que visiten Japón, suspender las importaciones de mariscos japoneses y paralizar la entrada de nuevas películas japonesas.

Los vínculos entre China y Taiwán se rompieron en 1949, después de que las fuerzas del partido nacionalista Kuomintang sufrieran una derrota en la guerra civil contra el Partido Comunista y se trasladaran al archipiélago. Las relaciones se restablecieron solo a nivel empresarial e informal en la década de los 80.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

República Centroafricana firma un acuerdo de paz con el rebelde Movimiento Patriótico Centroafricano

El Ejecutivo logra un entendimiento clave junto al MPC, facilitado por Chad, que implica fin de enfrentamientos armados, desarme de combatientes y promesas de respeto territorial, mientras crece la expectativa por las próximas elecciones y la consolidación del proceso de reconciliación

República Centroafricana firma un acuerdo

Trump y Mamdani se reúnen este viernes en la Casa Blanca

El líder estadounidense recibirá al nuevo jefe municipal neoyorquino, considerado rival político, en un encuentro donde tratarán asuntos de seguridad, finanzas y calidad de vida para la mayor metrópoli estadounidense, según confirmaron ambas partes

Trump y Mamdani se reúnen

Al menos dos muertos tras un operativo policial para desalojar a campesinos que ocupaban cuatro fincas en Brasil

Al menos dos muertos tras

El exsecretario del Tesoro de EEUU Larry Summers deja la docencia en Harvard tras sus mensajes con Epstein

Tras la reapertura de la investigación universitaria y la promulgación de la ley federal sobre el caso Epstein, colegas de la institución reemplazarán al exfuncionario, quien se aparta de toda actividad educativa y directiva quedan en suspenso sus futuros roles

El exsecretario del Tesoro de

El Congreso de Perú rechaza inhabilitar por diez años a la ex primera ministra Chávez

Betssy Chávez permanece a resguardo en la Embajada mexicana, mientras el Legislativo no logró el respaldo suficiente para bloquear su carrera política, pese a la presión opositora y a las acusaciones que enfrenta por el autogolpe de 2022

El Congreso de Perú rechaza