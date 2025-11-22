Agencias

Antonio Matos confiesa que sobrelleva la ausencia de Caritina "refugiado en los niños y el trabajo"

Hace sólo dos semanas Caritina Goyanes hubiera cumplido 48 años y su viudo ha reaparecido, junto a los dos hijos nacidos de su matrimonio, para celebrar por adelantado las Navidades. Lo ha hecho junto a un nutrido grupo de rostros conocidos que han acudido a la apertura de las Navidades Mágicas de Torrejón de Ardoz, donde el empresario ha tenido un bonito recuerdo para su mujer, desvelando que precisamente "noviembre es un mes duro" porque es "el cumpleaños de Cari".

Matos no hace distinción entre las fechas venideras y el resto del año en cuanto al dolor por la ausencia de su mujer y reconoce que lo sobrelleva "refugiado en los niños y en el trabajo". Es afortunado, lo reconoce, porque "tanto los niños como la gente me lo ponen fácil, la verdad". Y en ese sentido ejerce de padre orgulloso con sus dos niños, creciendo a su lado "muy bien": "Sacan buenas notas, me lo ponen fácil y no me dan más problemas que los niños de otros, así que en ese sentido, soy un afortunado".

Afirma que se va recuperando poco a poco, "sin problema" y "muy bien rodeado de amigos, amigas, familia", ya era conocedor de la gente que les rodeaba antes de la tragedia, "pero ahora se reafirma mucho más".

Matos, como le llamaba cariñosamente Caritina, adelanta que la Navidad la pasarán "en familia, juntos" y añade que "ahora viene una época de curro hasta el 25 fuerte". Tras la repentina muerte de su esposa, Antonio cogió las riendas del catering Six Sense que capitaneaba con amor e ilusión la hija mayor de Carlos Goyanes y Cari Lapique, y con esos mismos valores continúa su viudo.

EuropaPress

