Al menos cinco muertos y varios heridos en un ataque israelí en el oeste de la ciudad de Gaza

Al menos cinco palestinos han muerto y un número todavía indeterminado han resultado heridos como consecuencia de un ataque aéreo israelí en la ciudad de Gaza.

El bombardeo ha sido confirmado por fuentes militares israelíes al 'Times of Israel' y han esgrimido que se trataba de una operación contra un individuo identificado como Alaa Hadidi, un alto cargo del ala de suministros y manufactura de armas de las milicias del movimiento islamista palestino Hamás, que todavía no se ha pronunciado al respecto.

El ataque ha ocurrido concretamente contra un vehículo que circulaba por el barrio de Al Rimal, en el oeste de la ciudad, según las fuentes médicas palestinas a la agencia de noticias Sanad.

El incidente ha tenido lugar en medio del alto el fuego acordado entre Israel y las milicias palestinas el pasado 10 de octubre. El Ministerio de Sanidad gazatí estima que hasta la fecha se han confirmado 69.733 muertos y 170.863 heridos a causa de la ofensiva militar israelí, lanzada en respuesta al ataque del 7 de octubre de 2023.

Asimismo, ha manifestado que desde la entrada en vigor del alto el fuego se han documentado 318 muertos y 788 heridos, al tiempo que se han recuperado 572 cadáveres.