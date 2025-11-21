La Reina Letizia y sus hijas, más cómplices que nunca con la Reina Sofía

Como no podía ser de otra manera tratándose de un día tan especial para la Reina Sofía y la Casa Real española, la Reina Letizia, la Princesa Leonor y la Infanta Sofía han presidido junto al Rey Felipe VI la imposición del Toisón de Oro a la Emérita por sus décadas de servicio y entrega a nuestro país, en el marco de los actos conmemorativos del 50º aniversario de la restauración de la monarquía tras la muerte del dictador Francisco Franco.

Un acto histórico de corte solemne en el que el Monarca ha pronunciado un discurso realzando la figura de una emocionadísima Doña Sofía, y en el que las mujeres de la Familia Real nos han regalado sus imágenes más cómplices y especiales durante el besamanos que se ha celebrado tras la entrega del Toisón, que además de la Emérita han recibido Felipe González, y los padres vivos de la Constitución, Miquel Roca y Miguel Herrero.

Presumiendo de la especial relación que tienen con su abuela, tanto Leonor como Sofía se han mostrado pendientes en todo momento de la Emérita, con la que han intercambiado sonrisas, miradas y gestos de cariño mientras aguardaban la llegada de los asistentes al evento.

También Doña Letizia, que ha abrazado en varias ocasiones con ternura a su suegra, auténtica protagonista de esta jornada tan especial, aunque sin descuidar a sus hijas se la ha visto en varios momentos dándoles indicaciones presumiendo de su maravillosa relación.

Tras la imposición del Toisón en el Palacio Real, y ya sin la presencia de la Reina Emérita, los Reyes, la Princesa Leonor y la Infanta Sofía se han desplazado hasta el Congreso de los Diputados para continuar con los actos conmemorativos de los 50 años de la monarquía presidiendo el coloquio '50 años después: la Corona en el tránsito a la democracia', moderado por Fernando Ónega.