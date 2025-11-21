La Reina Letizia rescata su precioso conjunto bordado en rosa bebé de Carolina Herrera

Día histórico para la Corona española, que este viernes 21 de noviembre ha celebrado de una manera solemne el 50º aniversario de la restauración de la monarquía tras la muerte del dictador Francisco Franco. El acto central de esta fecha tan señalada, la imposición por parte del Rey Felipe VI de la máxima distinción de la Casa Real española, el Toisón de Oro, a la Reina Sofía, al expresidente del Gobierno Felipe González, y a los dos padres vivos de la Constitución Española, Miquel Roca i Junyent, y Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón.

Una cita irrepetible en la que la Reina Letizia, que ha presidido el acto junto a su Majestad y a sus hijas, la Princesa Leonor y la Infanta Sofía, ha querido estar a la altura de la ocasión recuperando uno de los looks más elegantes y aplaudidos de su reinado.

Se trata de un delicado conjunto de Carolina Herrera en clave lady en color rosa bebé formado por una chaqueta entallada con bordados florales en la parte frontal, y una falda lápiz de largo midi, que la Monarca estrenó en diciembre de 2024 durante su Viaje de Estado a Italia, y que estábamos ansiosas por volver a verle.

Y ha sido un año después, en una ocasión histórica como la entrega del Toisón de Oro a su suegra -que por cierto ha coincidido con un diseño de Alejandro de Miguel en el mismo rosa que Doña Letizia- cuando ha decidido rescatar de su vestidor este precioso dos piezas que se ajusta a su silueta como un guante.