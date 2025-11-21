Agencias

Gloria Camila y José Ortega Cano evitan responder a Ana María Aldón

José Ortega Cano se ha dejado ver junto a su hija Gloria Camila en la inauguración del parque Mágicas Navidades de Torrejón de Ardoz y allí han reaccionado a las duras declaraciones que Ana María Aldón hizo sobre ellos el fin de semana pasado desde el plató de 'Fiesta!.

El torero ha asegurado, al contrario que su hija, que le gusta la Navidad porque además él nació en diciembre y "lo disfruto mucho con los niños aunque mi Gloria se ha hecho mayor". Por su parte, Gloria, que ha confesado no gustarle mucho esta época, sí que ha desvelado que espera "comer mucho, disfrutar, comprar regalitos, me ha hecho una lista de reyes enorme y estar entre nosotros" estos días.

Reacios a hablar de la colaboradora de televisión, la joven ha confesado que tiene "cero" interés en contestar a Ana María y su padre ha evitado desvelar si las discusiones que tenía con Gloria cuando esta era una adolescente era para tanto como dijo su exmujer: "A mí me gusta la paz, en Navidad me gusta disfrutar...".

Una contestación que no ha pasado desapercibida para las reporteras ni para su hija, que ha advertido ante cámaras: "Está toreando eh" y al formularle de nuevo la pregunta, Ortega ha contestado: "Me gusta mucho estar con mi gente".

Sobre su situación personal, Gloria ha asegurado estar "soltera, pero muy bien, feliz" y que está "todo bien" tras su ruptura con el cantante. Además, ha afirmado que "la etapa de estar sola no hay que saltársela, quererse a una misma, cuidarse y disfrutarse".

Por último, el maestro se ha pronunciado sobre la muerte de Encarnita Polo y aunque "no tuve mucho tiempo para tratarla mucho", sí que ha reconocido haber "sentido mucho la manera en la que se ha ido".

