Moscú anuncia la toma de la ciudad ucraniana de Kupiansk y Kiev asegura que permanece bajo su "control"

El jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas rusas, Valeri Gerasimov, comunicó al presidente Vladimir Putin que las fuerzas de Moscú controlan más del 75 por ciento de Pokrovsk, en Donetsk, y hasta el 80 por ciento de Vovchansk, en Járkov. Durante la misma reunión consignada por la agencia rusa TASS, Gerasimov anunció ante Putin la captura total de la ciudad de Kupiansk, enclave considerado estratégico en el noreste de Ucrania, dentro de la actual ofensiva. Estas informaciones del alto mando militar ruso contrastan con las declaraciones de autoridades ucranianas, que rechazan la pérdida de Kupiansk y acusan a Moscú de manipular la situación en el frente.

Según publicó TASS, Gerasimov aseguró que “unidades del grupo Zapad han liberado la ciudad de Kupiansk y continúan destruyendo a las tropas ucranianas cercadas en el margen izquierdo del río Oskil”. El alto mando indicó que la conquista de Kupiansk es completa, en respuesta a la consulta específica del presidente Putin durante la visita de este último a un puesto de mando militar. El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, detalló que Putin recibió informes pormenorizados sobre la evolución de la ofensiva y expresó su reconocimiento al desempeño de las tropas desplegadas. De acuerdo con TASS, Putin transmitió un agradecimiento formal a los militares involucrados en las operaciones.

Las valoraciones del Ministerio de Defensa ruso refuerzan la versión de que las fuerzas de Moscú han intensificado los avances sobre enclaves prioritarios en la provincia de Járkov, ubicada en el noreste del territorio ucraniano. La captura de Kupiansk se presenta como uno de los principales objetivos de la última fase de la invasión, iniciada por Rusia en febrero de 2022. Junto a este enclave, Gerasimov informó sobre la ocupación parcial de Pokrovsk y Vovchansk, dos localidades donde el control militar, según la parte rusa, supera el 75 y 80 por ciento, respectivamente.

Frente a los anuncios de Moscú, fuentes oficiales de Kiev rechazaron la información difundida por el alto mando ruso. El Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Ucrania afirmó que Kupiansk permanece bajo control ucraniano y denunció que las declaraciones rusas constituyen “provocaciones informativas de baja intensidad”, orientadas a generar confusión sobre la situación real en la primera línea. El medio consignó que, según un comunicado emitido a través de Facebook, “en la ciudad y sus alrededores se llevan a cabo medidas de contrasabotaje y operaciones especiales para detectar y eliminar a los grupos de sabotaje y reconocimiento enemigos infiltrados”.

La administración militar ucraniana calificó de falsas tanto las afirmaciones sobre la toma de Kupiansk como de los avances rusos en Vovchansk y Pokrovsk, añadiendo que esta “desinformación” busca “ocultar las graves pérdidas del Ejército ruso, que se ve obligado a realizar constantes asaltos devastadores”. El comunicado ucraniano acusó a las fuerzas rusas y a sus autoridades de centrar su actividad en “logros sangrientos”, remitiéndose a recientes ataques atribuidos a Rusia, como el asesinato de mujeres y niños en la región de Ternópil, al oeste del país.

La ofensiva rusa ha registrado progresos en distintas áreas durante los últimos meses, con el epicentro de sus operaciones militares en la región de Donetsk. Moscú proclamó en septiembre de 2022 la anexión de cuatro provincias parcialmente ocupadas: Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia, según recordó la agencia TASS. Además, las fuerzas rusas lograron penetrar también en sectores de Járkov, Sumi y Dnipropetrovsk, ampliando así el alcance territorial de la ofensiva tras la anexión de Crimea en 2014.

El medio TASS reportó que los avances en el frente de Járkov forman parte del objetivo estratégico de Moscú de consolidar posiciones y ampliar el control sobre zonas consideradas clave para la logística y la defensa ucraniana. Fuentes rusas han declarado que la toma de Kupiansk constituye una pieza relevante dentro de este esquema, al tiempo que Kiev mantiene la afirmación de que los enfrentamientos se producen en áreas en disputa y que no se ha producido la pérdida de los enclaves mencionados.

Las posiciones opuestas entre los altos mandos militares ruso y ucraniano reflejan el clima de desinformación y guerra mediática que caracteriza la confrontación, con ambas partes dirigiendo acusaciones sobre el manejo de la información, según expone la cobertura del medio ruso y los comunicados oficiales ucranianos.