AMP. Jaume Munar vence a Jiri Lehecka y el pase a semifinales se decidirá en el dobles

El tenista español Jaume Munar ha igualado la eliminatoria de cuartos de final de la Copa Davis entre España y Chequia, que se disputa en Bolonia (Italia) en condiciones de pista dura e indoor, tras imponerse en dos sets a Jiri Lehecka (6-3, 6-4), por lo que el combinado que accederá a la ronda de semifinales lo decidirá el punto de dobles.

Con la presión de saber que no podía fallar, pero con la determinación de ser el número uno español. Así saltó a la pista Munar, al que se le veía cómodo en los primeros juegos del partido, igual que al checo, que desde el inicio mostró el poderío que tenía con el saque. Pero poco a poco, el balear iba metiéndolo en más problemas, y en el sexto juego, rompería y colocaría el 5-2 en el marcador tras confirmar el 'break'. Y, finalmente, cerrar el set por 6-3.

Y con la inercia positiva de haber ganado la primera manga, Munar arrancaría el segundo set rompiendo el saque del checo. Un 'break' que confirmaría y con el que tomaría ventaja hasta el ecuador del parcial. Ahí llegaría el saque más complicado del partido para el español, que tendría que levantar hasta dos bolas de rotura para acabar colocando el 4-2 en el marcador. Y no le temblaría el pulso para ganar dos saques más, cerrar el partido (6-4) e igualar la eliminatoria.

Así, el dobles decidirá si República Checa o España disputa las semifinales de la Copa Davis. En el lado español, serán Pedro Martínez y Marcel Granollers los encargados de formar pareja y buscar el triunfo ante Tomas Machac y Adam Pavlasek.

Antes, Pablo Carreño no pudo con un imperial Jakub Mensik, que dio a Chequia el primer punto de la eliminatoria. El checo decantó a su favor un igualado partido apoyado en un servicio con el que consiguió 20 'aces' y casi un 70% de primeros. Aun así, el asturiano logró romperle en la primera manga, pero dos 'break' casi consecutivos de Mensik, y otro en el tramo final de la segunda manga, le dieron la victoria al checo.

Una eliminatoria entre España y República Checa que arrancó con el duelo entre el número dos español, Pablo Carreño, y el checho, Jakub Mensik, en el que los checos partían con el favoritismo. Pero desde el primer juego el asturiano demostró, presionando el saque de su rival, que iba a vender cara su derrota. De hecho, el nivel de Carreño era notable y conseguiría romper el servicio del checo en el séptimo juego.

Sin embargo, la reacción de Mensik sería inmediata con dos oportunidades de 'break' en el siguiente juego, y a la primera volvería a igualar el tanteo, que entraba en su parte final igualado 4-4. Y ahí, el checo comenzó a mandar con sus golpes desde el fondo de pista para marcar la diferencia. Con 6-5 favorable en el marcador, acabaría cerrando el set al resto en su tercera oportunidad.

Se le ponía cuesta arriba el encuentro a Carreño. Más teniendo en cuenta el nivel que estaba teniendo el checo con su saque, que le permitió sacar adelante de manera cómoda sus servicios en el arranque del primer set. Menos contundencia tenía Carreño, que tuvo que levantar dos bolas de rotura en el sexto juego.

Y de nuevo, como en la primera manga, todo se decidiría en los últimos juegos del set. Ahí, con 5-4 favorable al checo y saque del español, Mensik asestaría el golpe definitivo al primer punto de la eliminatoria con un 'break' con el que cerraría el partido (6-4) en una hora y 41 minutos de juego.