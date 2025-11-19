Polonia despliega 10.000 militares para proteger la infraestructura tras el sabotaje ferroviario

Las autoridades polacas han cerrado el último consulado ruso operativo en el país, situado en Gdansk, en reacción al reciente incidente de sabotaje ferroviario atribuido a intereses rusos y tras varias advertencias previas de Varsovia a Moscú sobre una posible reducción en la presencia diplomática. Este movimiento se da en el contexto de un despliegue militar masivo ordenado por el gobierno polaco para reforzar la protección de infraestructuras claves y responder a lo que consideran amenazas externas dirigidas contra su red y servicios críticos.

Según informó la agencia de noticias polaca PAP, el ministro de Defensa, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, anunció que diez mil efectivos militares comenzarán a colaborar a partir del viernes y hasta nuevo aviso con los servicios dependientes del Ministerio del Interior, incluidas la Policía y la Guardia Fronteriza, en lo que denominaron “Operación Horizonte”. El despliegue tendrá lugar tanto cerca de las líneas ferroviarias como en aeropuertos y otras infraestructuras críticas de Polonia, con el fin de asegurar una protección más eficaz y prevenir nuevos ataques.

Tal como detalló Kosiniak-Kamysz en sus redes sociales, esta operación aprovechará las capacidades de defensa, el equipo militar y las herramientas basadas en Inteligencia disponibles en el país. El medio PAP recogió además las declaraciones del ministro del Interior, Marcin Kierwinski, quien explicó que ante una “era de amenazas híbridas” es fundamental una acción coherente y conjunta de todas las fuerzas estatales concernidas. Kierwinski precisó que Policía, Ejército y Guardia Fronteriza conformarán grupos conjuntos para fortalecer la seguridad nacional.

El sabotaje que motivó estas medidas afectó líneas ferroviarias polacas y fue atribuido directamente a intereses rusos. Tras este incidente, las autoridades identificaron como sospechosos a dos ciudadanos ucranianos, a quienes relacionan con los servicios de Inteligencia de Rusia. Ya existen cargos en su contra, de acuerdo con la información difundida por PAP. El gobierno polaco restableció el servicio ferroviario en las vías afectadas apenas un día después del saboteo, según consignó la agencia.

La respuesta diplomática de Varsovia ante Moscú se tradujo en el cierre definitivo del consulado ruso en Gdansk, lo que elimina la última representación consular rusa en suelo polaco. Esta medida sigue a múltiples advertencias de Polonia hacia la federación rusa, en las que urgía el cese de actividades que consideraban acciones de injerencia y sabotaje. Moscú, por su parte, rechazó categóricamente cualquier implicación en los hechos y anunció que reducirá de manera recíproca su presencia consular en Polonia, publicó PAP.

La intensificación de los dispositivos de seguridad en infraestructura esencial busca evitar nuevos incidentes y blindar puntos estratégicos ante posibles amenazas. Entre las áreas protegidas figuran redes de transportes, terminales aéreas y nodos de comunicación considerados prioritarios por los ministerios implicados en la operación especial.

La colaboración entre las distintas entidades estatales incluye el uso de tecnología de inteligencia y equipamiento militar, lo que refuerza la supervisión en tiempo real de puntos vulnerables. Según recogió la agencia dentro de la conferencia de prensa de los ministros, la estrategia prevé revisiones continuas conforme evolucione la situación en el país y la región.

Mientras, el gobierno polaco sostiene su postura de máxima vigilancia frente a amenazas que califica de híbridas, en referencia a acciones que combinan medios convencionales y no convencionales, tales como ciberataques y sabotajes a infraestructura civil, lo cual ha sido un factor central en la reciente toma de decisiones de seguridad, de acuerdo con PAP.

Durante la intervención mediática, tanto Kosiniak-Kamysz como Kierwinski subrayaron que el enfoque conjunto busca no sólo mitigar el riesgo inmediato, sino también fortalecer la capacidad de reacción ante futuras contingencias. El despliegue anunciado figura entre los más amplios realizados recientemente en el país para la protección de instalaciones estratégicas, reportó el medio polaco.