La subasta benéfica de las camisetas utilizadas por el Racing ante el Granada recauda más de 7.000 euros

El lote de camisetas utilizadas por el Racing de Santander durante su enfrentamiento con el Granada CF incluyó una pieza especialmente valiosa: la casaca de Asier Villalibre, cuya subasta alcanzó los 1.200 euros. De acuerdo con detalles proporcionados por el propio club y recogidos por su medio oficial, la iniciativa permitió reunir un total de 7.222 euros que se destinarán en su totalidad a la Asociación Alcer. El propósito de estos fondos es apoyar a familias que, debido a tratamientos médicos complejos como los trasplantes infantiles, deben trasladarse lejos de su lugar de origen para permanecer junto a sus hijos en hospitales, lo que implica prolongadas estancias en ciudades desconocidas y situaciones de considerable dificultad tanto emocional como económica.

Según informó el Racing de Santander, la recaudación se llevó a cabo a través de la subasta de 14 camisetas empleadas por sus jugadores en el partido correspondiente a la jornada catorce de LaLiga Hypermotion. La acción formó parte de la campaña ‘Donantes de Logo’, iniciativa diseñada para concienciar sobre la importancia de la donación de órganos en menores. En esta ocasión, todos los patrocinadores del equipo —Plenitude, Cantabria Labs, Cantabria Telecom, Austral, Banco Santander, MGS Seguros, Palets del Cantábrico y Ferroluz— cedieron sus espacios habituales de publicidad en la camiseta y pantalones para dar visibilidad a los nombres de niños que esperan un trasplante, según detalló el club, creando así una imagen singular en la indumentaria que trasladó al fútbol profesional un mensaje de solidaridad.

La subasta tuvo lugar por medio del sitio digital www.racingporlainfancia.es, en el que aficionados del club y seguidores del deporte participaron activamente. El Racing de Santander expresó agradecimientos a sus patrocinadores y resaltó la colaboración conjunta de todos los sectores implicados como un ejemplo sin precedentes de unión en torno a una causa benéfica. La Fundación Real Racing Club impulsó la campaña conjuntamente con la Organización Nacional de Trasplantes (ONT), la Consejería de Sanidad de Cantabria y el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. Esta colaboración coincidió con la conmemoración de los 50 años del programa de donación y trasplante de órganos del hospital santanderino, que ha ocupado un sitio destacado dentro del ámbito nacional por su experiencia y volumen de actividad.

Los datos compartidos por el club indicaron que durante el año 2024 se registraron 46 donaciones pediátricas de órganos en España, gracias a las cuales 197 menores pudieron acceder a un trasplante. Pese a estas cifras, al cierre del año persistía una lista de espera que involucraba a 73 niños, poniendo de relieve las dificultades que todavía enfrenta el sistema sanitario para responder a la demanda de trasplantes infantiles. El Racing de Santander subrayó que la recaudación busca mitigar el impacto que afrontan las familias cuando deben desplazarse a otras provincias o permanecer en hospitales por largos periodos, muchas veces en contextos de incertidumbre y vulnerabilidad.

De acuerdo con la información difundida por el club, la Asociación Alcer gestionará los fondos, destinándolos a costear alojamiento, apoyo emocional y respaldo psicológico durante el proceso de espera de un trasplante. Esta función resulta clave para las familias que, al verse obligadas a dejar su entorno habitual, requieren tanto ayuda económica como contención profesional, según publicó el Racing de Santander.

En su comunicado, la entidad deportiva recalcó la importancia del respaldo recibido por parte de empresas, organizaciones sociales y sus propios seguidores, que hicieron posible la realización y éxito de la campaña. El medio oficial del club también resaltó la plataforma digital racingporlainfancia.es como punto de encuentro para sumar esfuerzos entre particulares, empresas y colectivos del ámbito sanitario.

La Organización Nacional de Trasplantes, de acuerdo con lo expuesto por el club, mantiene el objetivo de fomentar programas destinados a reducir el tiempo de espera e incrementar las opciones de los menores que precisan un órgano compatible. Por otra parte, el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, que celebró este año los cincuenta años desde la puesta en marcha de su programa de donación y trasplante, concentró parte del reconocimiento conjunto por su trayectoria y papel decisivo en el desarrollo de la actividad trasplantadora nacional.

Sobre la realización de esta acción, el Racing de Santander destacó que todos los patrocinadores colaboraron de manera voluntaria y exclusiva, lo que resultó decisivo para que el mensaje de ‘Donantes de Logo’ tuviera mayor alcance fuera del estadio. La entidad anticipó que mantendrá su implicación con iniciativas solidarias vinculadas a aspectos sanitarios y problemas sociales que afectan a la infancia, e insistió en la función del deporte como espacio para visibilizar temas de salud pública.

Al cierre de la subasta, las camisetas adjudicadas pasarán a manos de sus nuevos propietarios y los fondos recaudados serán transferidos a la Asociación Alcer, que se encargará de cubrir las necesidades básicas de las familias durante el periodo de hospitalización y espera, reportó el club en su comunicado de este miércoles. Según los organizadores y el propio club, la respuesta positiva de la comunidad deportiva y local resultó determinante, ejemplificando un modelo de colaboración entre clubes, patrocinadores, organismos sanitarios y sociedad civil en favor de familias que atraviesan situaciones médicas complejas.