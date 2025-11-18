Agencias

Al menos cinco turistas extranjeros muertos en medio del temporal en un parque de la Patagonia chilena

Al menos cinco turistas extranjeros han muerto por las intensas condiciones invernales en un parque ubicado en la Patagonia chilena que es un reconocido destino turístico, según un balance proporcionado por las autoridades locales.

El delegado presidencial de Magallanes, José Antonio Ruiz, ha confirmado que las personas halladas son de nacionalidad mexicana, alemana y británica. "Estamos en trámites de evacuación y consulares, a raíz de la nacionalidad de estas personas", ha anunciado, según recoge el diario 'El Mercurio'.

El presidente de Chile, Gabriel Boric, ha trasladado sus "más sentidas condolencias" a los seres queridos de las cinco personas fallecidas "en la tragedia ocurrida". "Sepan que cuentan con toda la colaboración de las autoridades e instituciones chilenas en estos difíciles momentos", ha asegurado.

"A propósito del lamentable accidente de turistas extranjeros en el Parque Nacional, quisiera reconocer a los equipos de Carabineros, el Ejército, Socorro Andino y CONAF (Corporación Nacional Forestal), quienes han trabajado arduamente y desde el primer momento en las labores de búsqueda, rescate y ahora evacuación de las personas extraviadas, en medio de una intensa nevada y vientos de hasta 190 kilómetros por hora", ha expresado.

