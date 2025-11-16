Agencias

Netanyahu promete "medidas contundentes" contra los colonos violentos de Cisjordania

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyuahu, ha prometido este domingo "medidas contundentes" contra los colonos que ejercen violencia contra la población palestina y también contra las Fuerzas Armadas israelíes en Cisjordania.

"Son una minoría que entra en Judea y Samaria (Cisjordania) y no representa a la mayoría de colonos, que cumplen la ley y son leales al Estado", ha afirmado Netanyahu en declaraciones previas al Consejo de Ministros.

"Estas perturbaciones contra los soldados de las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel) y contra los palestinos tendrán una respuesta muy contundente por nuestra parte porque somos una nación de leyes y una nación de leyes actúa conforme a la ley", ha argumentado.

Netanyahu se ha referido también al conflicto con los palestinos y ha subrayado que "nuestra posición con respecto a (la creación) de un estado palestino en cualquier territorio al oeste del río Jordán no ha cambiado ni un ápice". "Gaza será desmilitarizada y Hamás será desmantelado, por las buenas o por las malas", ha remachado.

Además, Netanyahu ha criticado el acoso sufrido la pasada noche por su "amigo" y diputado Yoav Ben-Tzur, del partido ultraortodoxo Shas, por parte de manifestantes contrarios a la ley que permite el reclutamiento de los estudiosos de escuelas talmúdicas que estaban exentos del servicio militar. Además, decenas manifestantes se presentaron en la vivienda del diputado Yaakov Asher, de Judaísmo Unido de la Torá, para increparle por la nueva ley, pero Netanyahu no lo ha mencionado.

"Es una minoría muy pequeña. No representa a los ultraortodoxos, pero debemos combatir estas violaciones de la ley con toda nuestra capacidad, y lo vamos a hacer", ha advertido el primer ministro.

El mandatario israelí también se ha referido, aunque sin nombrarlo, a su ministro de Defensa y rival político, Israel Katz, y ha recordado que "estamos en año electoral". "Estamos siendo testigos de ataques electorales, tanto desde dentro como desde fuera del Likud (...). En estos tuits dice 'yo dije, yo hice, yo...' incluso con temas de seguridad nacional. Os recuerdo que estas cuestiones se deciden en coordinación con el primer ministro, que es el responsable", ha subrayado.

