Mike McDaniel: "Ha sido un privilegio jugar en Madrid y mucho mejor llevándome una victoria a casa"

El entrenador de los Miami Dolphins, Mike McDaniel, subrayó que había sido "un privilegio" el haber jugado en Madrid y "mucho mejor" haberse llevado la victoria ante los Washington Commanders, un triunfo que les da impulso de cara al tramo final de temporada y que se verá frenado por la semana de descanso que "ya viene bien".

"Es un privilegio estar aquí. Ya lo era solamente estar en Madrid,, pero poder jugar el partido ha sido un privilegio y llevarme además una victoria a casa mucho mejor. Ha sido una victoria de equipo", celebró McDaniel en rueda de prensa tras el encuentro.

El técnico remarcó su buena experiencia en la capital. "Por fin pude el viernes dar un paseo por la ciduad y me impresionó tanto la cultura y nunca había estado en una ciudad tan grande y tan limpia. También me ha llamado la atención el pan, hay pan muy bueno en Madrid", señaló con una sonrisa.

"Es un privilegio jugar aquí donde a la gente le interesa este deporte. Durante toda mi vida he sido entrenador y tengo la suerte de trabajar en la NFL durante 20 años. He visto prosperar este negocio y poder contribuir a expandirlo más allá de nuestras fronteras me llena de orgullo y si ayuda a la liga quiero seguir colaborando", advirtió.

Del partido, elogió "el buen juego en defensa", donde dieron en momentos claves "un paso adelante" para estar "a la altura cuando hacía falta" y conseguir así "una enorme victoria" que endereza su rumbo tras dos seguidas. "Tanto el vestuario como el equipo técnico hemos tenido colectivamente concentración en corregir nuestro juego", declaró.

"Mucha gente no esperaba nuestro éxito y eso lo he usado como motivación. Si uno es capaz de mejorar sin resultados y mantenerse unido sin victorias, la fuerza que adquiere el equipo de estas adversidades puede ser más dura para otros equipos cuando se enfrenten con nosotros. Hemos perdido partidos por poca diferencia y hemos trabajado mucho la concentración en los últimos minutos. Ahora tenemos una semana de descanso y seguiremos trabajando en el siguiente rival", profundizó, felicitando a De'Von Achane, Jaylen Daniels y Ollie Gordon por haber "sabido tomar las riendas del partido" en muchos momentos.

McDaniel reconoció que el descanso "ya viene bien, hace falta". "El impulso que tenemos se va a seguir sintiendo en el equipo, pero nos hace falta descansar. Nuestro capitán, Brooks, ha recibido 20 placajes y necesita aprovechar este parón. No me preocupa que se pierda el impulso de estas dos victorias por el parón, creo que estamos preparados para controlar las emociones", recalcó.

"Nuestro equipo ha hecho un gran trabajo frente a las adversidades, pero hay un momento en el que uno tiene que convertir eso en victorias. Es muy empoderante para todos ponerse en pie y creer en sí mismos cuando nadie lo pensaba, hemos renovado la fe a través del rendimiento y los resultados y nos va a hacer ilusión jugar el siguiente partido. Me gustaría jugar mañana, pero mejor vamos a descansar", añadió al respecto.