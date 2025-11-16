Agencias

Más de 600.000 filipinos toman las calles de Manila para protestar contra la corrupción

Unas 630.000, según la Policía, han salido este domingo a la calle en la capital de Filipinas, Manila, para denunciar el gran escándalo de corrupción que persigue desde principios de año al presidente, Ferdinand Marcos Jr., en el que están implicados varios de sus aliados.

La protesta, convocada por la Iglesia de Cristo, una escisión del catolicismo, bajo el lema Marcha por la Transparencia y por una Democracia Mejor, comienza este sábado y se extenderá hasta el martes. Un portavoz de la iglesia, Edwil Zabala, ha explicado que demandan "verdad y rendición de cuentas".

"No estamos en contra del gobierno. No queremos derrocar al gobierno como institución", ha explicado ante los asistentes en respuesta a las acusaciones de intento de desestabilización, según recoge la televisión ABS-CBN.

En una segunda manifestación celebrada en el Monumento al Poder del Pueblo de la ciudad de Quezón han salido a la calle unas 45.000 personas convocadas por la Iniciativa Unida del Pueblo (IUP), una organización formada principalmente de oficiales retirados de las Fuerzas Armadas. La IUP ha instado a Marcos a "tomar medidas y decididas de inmediato para restablecer la confianza en el cargo presidencial".

Las acusaciones de corrupción "son demasiado graves para deshecharlas, demasiado detalladas para ignorarlas y demasiado importantes para no responderlas", según la IUP.

La Presidencia filipina ha informado de que el propio Marcos está "siguiendo" la manifestación desde el Palacio de Malacañán. "Sí. El presidente está hoy pendiente", ha explicado el portavoz presidencial, Dave Gómez.

La trama corrupta tiene en su centro una serie de proyectos de control de inundaciones financiados por el gobierno, y valorados en unos 9.000 millones de euros. Sus contratistas privados se apropiaron de parte de esta cantidad a través de "proyectos fantasma" y chapuzas en muchas zonas ahora mismo completamente inundadas por el reciente paso de los tifones 'Kalmaegi' y 'Fung-wong', que han dejado más de 250 muertos.

La investigación apunta a 37 poderosos senadores, miembros del Congreso y empresarios. Marcos ha intentado apaciguar los ánimos prometiendo que los culpables estarán entre rejas para Navidad, pero ello no ha impedido la enorme protesta organizada por la Iglesia ni Cristo (INC), que continuará hasta el martes en el parque Rizal de Manila.

La semana pasada el congresista Zaldy Co, quien ha huido del país tras ser señalado como sospechoso del enorme desfalco, publicó un vídeo en el que aseguraba que el presidente Marcos estaba implicado en la trama, unas afirmaciones desestimadas por el gobierno como "especulaciones".

