Agencias

Herido un joven de 20 años tras colisionar un coche y un patinete en San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria)

Guardar

Un joven de 20 años de edad ha resultado herido de carácter moderado tras producirse la colisión entre un coche y un patinete en la Avenida Touroperador Tui, en el municipio de San Bartolomé de Tirajana, en la isla de Gran Canaria, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

El suceso se produjo sobre las 15:08 horas de este viernes, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando el accidente entre ambos vehículos, por lo que el Cecoes activó los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

Una vez en el lugar, personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario valoró al afectado, que presentó policontusiones de carácter moderado y fue trasladado en una ambulancia medicalizada del SUC al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria.

La Policía Local realizó el atestado correspondiente.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Nintendo sigue mejorando sus herramientas de control parental con especial foco en GameChat y el juego en línea

Nintendo sigue mejorando sus herramientas

Von der Leyen defiende que préstamo con activos rusos congelados es "la manera más eficaz" de apoyar a Ucrania

La presidenta de la Comisión Europea propone utilizar recursos financieros bloqueados de Moscú en Europa para ofrecer respaldo a Kiev, presentando esta medida como la vía más rápida frente a fórmulas como la emisión conjunta de deuda comunitaria

Von der Leyen defiende que

Ecuador acude a las urnas para decidir sobre una nueva Constitución y la vuelta de las bases extranjeras

Ecuador acude a las urnas

Al menos nueve muertos por la detonación accidental de un alijo de explosivos en una comisaría en India

Al menos nueve muertos por

El Supremo de China rechaza el recurso de un periodista condenado a siete años de prisión por espionaje

Familiares de Dong Yuyu denuncian que la decisión judicial responde a motivos políticos y citan falta de pruebas, mientras organizaciones internacionales de prensa subrayan la preocupación por los estándares de justicia y libertad de información en el país

El Supremo de China rechaza