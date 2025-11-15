Agencias

(Crónica) Bélgica y Dinamarca dan suspense al objetivo Mundial

La selección de Bélgica no pudo (1-1) con Kazajistán y la de Dinamarca empató también contra Bielorrusa (2-2) dejando los deberes para la última jornada de clasificación para el Mundial 2026, virtual el billete para Suiza y aún en el aire para Austria.

Los belgas tropezaron contra pronóstico en Astana, con muchas rotaciones y el empate de Hans Vanaken en el segundo tiempo. Los 'red devils' no culminaron la remontada a pesar de jugar con uno más el tramo final, aunque a priori tienen el primer puesto y billete directo al Mundial del Grupo J en su mano, con 15 puntos, ya que en la última jornada se medirán a la débil Liechtenstein. Con 13, Macedonia del Norte y Gales tendrán un duelo directo.

Por otro lado, Dinamarca se complicó con su empate en casa ante Bielorrusia, aunque guardó el primer puesto del Grupo C gracias a la derrota de Escocia contra Grecia (3-2). Los daneses evitaron males mayores con el empate de Gustav Isaksen, sumando 11 puntos por los 10 de los escoceses. Ambos se jugarán el primer puesto o la repesca el martes en Hampden Park.

Además, un doblete de Marko Arnautovic dio los tres puntos (0-2) a Austria ante Chipre, líderes del Grupo H con 18 por los 16 puntos de Bosnia-Herzegovina, selección que alargó la emoción del grupo sacando de la ecuación a Rumanía (3-1) para servir una última jornada de infarto contra los austriacos por el primer puesto.

Mientras, Suiza logró la clasificación virtual como primera del Grupo B con una goleada (4-1) a Suecia, alcanzando los 13 puntos por los 10 de Kosovo, que ganó también a Eslovenia (0-2). La diferencia de goles favorece con creces a los suizos de cara a su duelo contra Kosovo en la última jornada de clasificación.

