Kenia cifra en 200 sus nacionales reclutados por el Ejército ruso y denuncia tácticas engañosas

La embajada de Kenia en Moscú ha confirmado la presencia de ciudadanos kenianos heridos y otros desamparados tras operaciones de reclutamiento para la guerra en Europa oriental, según reportó El País. Las autoridades kenianas han destacado que continúan recibiendo peticiones de ayuda y consultas de familiares sobre personas que podrían estar involucradas en el conflicto, lo que ha elevado la preocupación de los organismos gubernamentales ante la expansión de este fenómeno.

El jefe de gabinete y ministro de Exteriores de Kenia, Musalia Mudavadi, ha declarado que más de 200 kenianos, incluidos exmiembros de las Fuerzas Armadas, podrían haberse incorporado a filas del Ejército ruso desde el inicio de la invasión a Ucrania en 2022. Según detalló El País, Mudavadi ha asegurado que redes internacionales de reclutamiento mantienen actividad tanto en Kenia como en Rusia, facilitando la captación mediante tácticas engañosas que presentan oportunidades laborales falsas a ciudadanos kenianos.

El medio El País recogió el testimonio del ministro, quien alertó que el descubrimiento de al menos 21 kenianos en la localidad de Athi River, a unos 30 kilómetros de Nairobi, evidenció la existencia de estas redes. Estas personas, halladas el 24 de septiembre, aguardaban el traslado hacia la zona de guerra creyendo que realizarían trabajos civiles. Durante el operativo, las fuerzas de seguridad detuvieron a un individuo acusado de coordinar la recluta bajo el pretexto de ofrecer empleo en el extranjero. El sospechoso enfrenta un proceso judicial por su implicación en la captación de compatriotas para el conflicto armado.

Mudavadi detalló que las víctimas firmaban contratos con agencias que prometían remuneraciones de hasta 18.000 dólares (aproximadamente 15.500 euros) para cubrir costos de visado, viaje y alojamiento. Tal como informó El País, tras el rescate, varios de los kenianos afirmaron que desconocían la verdadera naturaleza de las tareas a desempeñar, entre las que se encontraban el ensamblaje de drones, la manipulación de sustancias químicas y trabajos de pintura, sin la formación ni la protección requeridas. El ministro insistió en la necesidad de advertir a la población para evitar que más personas caigan en manos de estas organizaciones.

En su intervención, Mudavadi subrayó la preocupación de Kenia ante la vulnerabilidad de la ciudadanía frente a la explotación y reiteró la intención del gobierno de proteger a los connacionales en el extranjero. Según el medio, la denuncia formal de la cancillería keniana coincidió con el llamado del jefe adjunto de la diplomacia ucraniana, Andri Sibiga, quien cifró en más de 1.436 los ciudadanos africanos de hasta 36 países que habrían resultado enrolados en las filas rusas en el actual conflicto con Ucrania. Sibiga exhortó a los gobiernos africanos a frustrar las operaciones de reclutamiento promovidas por Moscú.

Además, El País reportó que el presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, también notificó que una quincena de ciudadanos sudafricanos solicitaron asistencia desde el frente de combate, aunque no especificó a qué bando pertenecían. Este dato refleja la dimensión regional del fenómeno y sugiere la existencia de un reclutamiento dirigido específicamente a ciudadanos africanos para su despliegue en zonas de guerra.

De acuerdo con El País, el gobierno de Kenia mantiene contacto continuo con familiares y afectados y advierte sobre los métodos fraudulentos utilizados por las redes de reclutadores. Las autoridades continúan investigando la extensión de estos operativos y buscan fortalecer los mecanismos de prevención y respuesta ante este tipo de delitos, insistiendo en la necesidad de la cooperación internacional para combatir la explotación de ciudadanos africanos en conflictos armados fuera del continente.