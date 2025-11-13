AMP. El sobrino de Luis Rubiales, detenido tras lanzar huevos a su tío en la presentación de su libro

La pantalla electrónica situada detrás del exfutbolista Luis Rubiales sufrió daños después de que su sobrino arrojara huevos hacia él durante la inauguración de la obra autobiográfica del exmandatario. El incidente se produjo en el Espacio Eventize de Madrid, justo antes del inicio del acto en el que Rubiales iba a presentar su libro titulado “Matar a Rubiales”. Según informó Europa Press, la intervención de la Policía Nacional derivó en la detención del familiar de Rubiales bajo la acusación de presunto delito de daños materiales.

Europa Press detalló que la agresión no alcanzó de lleno al expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), aunque el lanzamiento de huevos implicó la destrucción de una pantalla dispuesta como parte del escenario para la presentación. El momento provocó desconcierto entre los asistentes presentes, quienes observaban cómo el exdirigente deportivo, tras percatarse del ataque, se incorporó e intentó dirigirse hacia el responsable, mientras varios de los presentes intervinieron para contener la situación.

El medio Europa Press consignó que el familiar implicado abandonó la sala tras el incidente, recibiendo reclamos verbales de quienes presenciaron la escena. Una vez fuera del espacio, agentes de la Policía Nacional lo interceptaron y procedieron a su arresto. La Policía confirmó a Europa Press que su actuación respondió a un aviso recibido respecto al lanzamiento de objetos hacia Rubiales durante la presentación pública.

La obra autobiográfica “Matar a Rubiales”, editada por Última Línea, constituye un testimonio del propio Rubiales, quien aborda en su libro el episodio del beso no consentido a la futbolista Jenni Hermoso. El expresidente de la RFEF aprovecha el texto para exponer su versión personal sobre los hechos, así como para denunciar lo que denomina una conspiración política y mediática en su contra.

Luis Rubiales, conocido tanto por su papel en la dirigencia del fútbol español como por el escándalo que tuvo gran repercusión desde el verano anterior, acudió a la presentación con el objetivo de compartir públicamente su relato sobre los acontecimientos que llevaron a su salida de la Federación. El acto reunió a diversos asistentes, incluyendo figuras del ámbito deportivo y mediático, quienes fueron testigos directos del altercado que interrumpió el comienzo del evento.

Europa Press reportó que el incidente motivó la actuación policial debido al daño causado al mobiliario del recinto. Además de la denuncia de daños, los hechos acontecieron en un clima tenso, marcado por las críticas y controversias que rodean la figura de Rubiales tras su dimisión y las reacciones sociales y judiciales posteriores al citado episodio con la jugadora de fútbol.

El Espacio Eventize, conocido en Madrid por acoger presentaciones literarias y eventos culturales, se transformó en escenario de una confrontación familiar de alto perfil mediático. El acto, que debía centrarse en el lanzamiento del libro, pasó abruptamente a protagonizar titulares por el conflicto interno y el desarrollo del operativo policial.

La intervención del exfutbolista tras la agresión, al intentar acercarse a su sobrino, fue controlada por algunos de los asistentes, mientras la seguridad del lugar y la llegada de los agentes normalizaron la situación. Según Europa Press, el familiar arrestado se retiró del recinto mientras continuaban las voces de desaprobación provenientes de quienes se encontraban en la sala.

Las declaraciones recogidas por Europa Press reflejan el asombro de quienes asistieron al evento y el giro inesperado que tomó la jornada. Además de la cobertura sobre el acto vandálico, la atención mediática se centró en la respuesta inmediata del exdirectivo, así como en la rápida intervención policial.

La presentación del libro se reanudó tras la retirada del autor del incidente, aunque bajo un ambiente alterado por lo sucedido minutos antes. El contenido del libro y la polémica relacionada con Luis Rubiales mantuvieron el interés de los asistentes y los medios congregados en el Espacio Eventize, donde persistieron debates sobre las causas y el impacto de la agresión en el contexto de la trayectoria pública del exdirigente.

Fuentes policiales citadas por Europa Press confirmaron que el familiar continuará a disposición de las autoridades mientras se evalúan los daños materiales y las implicaciones legales de su conducta durante el acto protagonizado por su tío. El desarrollo del caso quedará sujeto a lo que determinen los procedimientos judiciales derivados de los hechos ocurridos en la capital española.