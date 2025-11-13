4-1. El 'duende' de Akor y Ejuke mantiene vivo el sueño mundialista de Nigeria

Redacción deportes, 13 nov (EFE).- Dos goles de los delanteros Akor Adams y Chidera Ejuke, jugadores del Sevilla, permitieron a Nigeria mantener vivo el sueño mundialista, tras certificar este jueves su clasificación para la final de la repesca africana al imponerse en la prórroga por 4-1 a Gabón.

Un triunfo con 'duende', ya que si Akor abrió el marcador (1-0) para las Súper Águilas a los 78 minutos al aprovechar una fallida cesión, Ejuke, su compañero en el conjunto hispalense, encarriló la victoria nigeriana al establecer el momentáneo 2-1 a los siete minutos del inicio del tiempo extra.

Prórroga que pudo evitar la gran estrella nigeriana, el jugador del Galatasaray turco Victor Osimhen, uno de los delanteros más reputados del mundo, que incomprensiblemente desperdició un mano a mano con el portero gabonés en la prolongación del tiempo reglamentario.

Un error del que Osimhen, máximo goleador de la presente edición de la Liga de Campeones con seis tantos en tres partidos, se resarció, y de qué manera, al completar la goleada nigeriana (4-1) con un doblete en la prórroga.

Esos goles acabaron con las opciones mundialistas de Gabón, que por unos momentos soñó con prolongar la posibilidad de estar en la fase final de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá, tras forzar la prórroga con un postrero tanto de Mario Lemina.

El centrocampista, la gran referencia del equipo gabonés junto con el delantero Pierre-Emerick Aubameyang, exjugador, entre otros, del Barcelona y el Arsenal inglés, forzó el tiempo extra al igualar a los 89 minutos el tanto de Akor Adams para Nigeria con un remate que acabó en las redes tras tocar en un rival.

Un gol que premió la mejoría de las 'panteras' que, tras verse superadas por completo en la primera mitad por Nigeria, que dispuso de varias claras ocasiones en las botas de Osimhen, niveló la contienda en los segundos cuarenta y cinco minutos.

Pero finalmente Nigeria, que busca alcanzar su séptima presencia en la fase final de un Mundial tras disputar su última Copa del Mundo en 2018 en Rusia, acabó imponiendo la mayor calidad y profundidad de su banquillo.

Recambios como el sevillista Chidera Ejuke, que con su entrada a la hora de juego en sustitución del exjugador del Milan Samu Chukwueze, dio un nuevo impulso al ataque nigeriano.

Aire fresco que se consumó a los siete minutos de la prórroga Ejuke, que este curso no ha anotado ningún gol con el Sevilla, puso de nuevo en ventaja a Nigeria al convertir un pase del Wilfred Ndidi en el momentáneo 2-1 con un preciso remate cruzado.

El gol desató a los jugadores nigerianos, en particular a un enrabietado Osimhen, que con dos nuevos tantos (4-1) certificó la presencia de Nigeria en la final de la repesca africana, en la que se medirá el próximo domingo en Rabat con el ganador del duelo entre Camerún y la República Democrática del Congo por un puesto en la repesca internacional. EFE