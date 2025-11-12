Ucrania rescinde los poderes del Consejo de Supervisión de Energoatom tras destaparse una trama de corrupción

El Ministerio de Economía, junto con el de Medio Ambiente y Agricultura en Ucrania, presentará próximamente una nueva propuesta para conformar el Consejo de Supervisión de la empresa estatal Energoatom. Según informó el Gobierno ucraniano, las autoridades tendrán una semana para aprobar los nuevos nombramientos, decisión que busca responder de manera inmediata tras la detección de una red criminal que habría desviado fondos a través de sistemas ilícitos dentro de la compañía. La noticia fue anunciada oficialmente por la primera ministra ucraniana, Yulia Sviridenko, en un comunicado divulgado este martes, de acuerdo con lo publicado por el medio Europa Press.

La jefa de Gobierno explicó que la reestructuración del Consejo de Supervisión sucede tras el inicio de una investigación por blanqueo de capitales en una de las oficinas de Energoatom, localizada en Kiev. El anuncio se produce después de que la Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania (NABU) y la Fiscalía Especializada Anticorrupción (SAPO) hicieran pública la operación para desarticular una organización que, según las pesquisas, habría canalizado cerca de 100 millones de dólares (equivalentes a 87 millones de euros) a través de un sistema de blanqueo. Según reportó Europa Press, la oficina involucrada pertenece al exdiputado y empresario ucraniano Andréi Derkach, actualmente senador en Rusia. El operativo se enmarca en un contexto de creciente presión sobre el sistema energético del país debido a las restricciones provocadas por recientes ataques rusos.

La primera ministra remarcó que el Consejo de Supervisión de Energoatom mantenía plenas atribuciones sobre el rumbo de la empresa, desde el nombramiento de directivos hasta la vigilancia de sus operaciones, como resultado de una reforma implementada en 2023. Esa reforma, según precisó Sviridenko, estableció la selección de sus integrantes mediante concurso público. Pese a contar con autonomía en sus desempeños, el órgano deberá ahora, subrayó, asumir la responsabilidad por la actual situación enfrentada por la empresa que gestiona la energía nuclear ucraniana. La intervención directa del Ejecutivo apunta a recomponer rápidamente la gobernanza y a elevar los controles internos.

Al respecto, la mandataria manifestó que el objetivo inmediato consiste en reiniciar los trabajos de dirección, efectuar una auditoría exhaustiva y garantizar la colaboración total con las fuerzas del orden en el esclarecimiento de los hechos investigados. Sviridenko mencionó que el Servicio Estatal de Auditoría recibió el mandato de efectuar una revisión urgente de las operaciones de Energoatom, incluyendo sus procesos de adquisición, y que los resultados serán entregados de forma expedita tanto a las autoridades policiales como a los organismos responsables de combatir la corrupción.

El origen de la intervención gubernamental se relaciona directamente con los operativos realizados a principios de la semana en las instalaciones de la empresa. Según reportó Europa Press al citar información proporcionada por NABU y SAPO, la estructura delictiva utilizaba una oficina en Kiev para canalizar fondos por vías irregulares, valiéndose de la titularidad del inmueble que correspondía a Andréi Derkach. La sospecha apunta a que una cantidad cercana a los 100 millones de dólares circuló a través de los mecanismos investigados, una suma significativa en el marco de la crisis energética agravada por los daños a las infraestructuras ocasionados por las acciones militares recientes.

El medio Europa Press detalló que la supervisión estatal sobre Energoatom cobró relevancia adicional desde 2023, cuando la administración ucraniana impulsó reformas destinadas a fortalecer la transparencia y la eficiencia en la conducción de la compañía. En ese marco, la selección de los miembros del Consejo de Supervisión se realizó bajo criterios de competencia y con participación de concursos públicos, garantizando—destacó Sviridenko—la independencia de sus funciones y la autonomía en la toma de decisiones.

No obstante, el estallido del escándalo de corrupción, sumado a la presión sobre el sistema eléctrico nacional y la necesidad de asegurar suministros ante los ataques reiterados contra el sector energético, motivó que el Ejecutivo optara por suspender de manera anticipada las funciones de los actuales supervisores. El Ministerio de Economía y sus homólogos de los sectores medioambiental y agrícola tienen a su cargo la presentación de una nueva lista de miembros para reintegrar el Consejo, con la meta de restaurar la confianza pública y salvaguardar los intereses estatales en una fase especialmente delicada para el país.

La decisión de relanzar el proceso de supervisión sobre Energoatom incluye la disposición de realizar auditorías integrales y fortalecer la cooperación con los organismos que llevan adelante investigaciones en materia de corrupción. Según Europa Press, la expectativa del Gobierno reside en obtener resultados de la auditoría con la mayor celeridad posible y ponerlos a disposición tanto de las fuerzas del orden como de las entidades anticorrupción nacionales. Estas acciones se desarrollan cuando Ucrania enfrenta desafíos severos en su capacidad energética, condicionada por los daños consecutivos infligidos al sistema en el marco del conflicto armado.

La primera ministra insistió en que el Gobierno no intervino directamente en la labor del órgano ahora destituido, reiterando que la responsabilidad principal por la situación interna de Energoatom recae en el Consejo de Supervisión. Al mismo tiempo, invitó a sus integrantes a rendir cuentas frente a las autoridades y respaldar activamente las investigaciones en curso.

El despliegue conjunto de NABU y SAPO visibilizó el alcance del problema de corrupción que involucra a Energoatom. Europa Press consignó los detalles sobre la operación, que implicó el rastreo de fondos ilícitos mediante el uso de mecanismos financieros complejos desde una oficina ligada a un exfuncionario con vínculos actuales en el gobierno ruso. La labor de las agencias de investigación se sitúa en un contexto de recuperación de la infraestructura energética y exige respuestas rápidas y decisiones contundentes tanto a nivel ejecutivo como en la gestión de las empresas estatales.