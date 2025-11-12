La coalición del primer ministro de Irak encabeza las elecciones parlamentarias, según resultados preliminares

La coalición del primer ministro de Irak, Mohamed Shia al Sudani, ha sido la opción más votada en las elecciones parlamentarias celebradas esta semana en el país, según resultados preliminares publicados este miércoles por la Comisión Electoral Superior Independiente y correspondientes al 99,74 por ciento del escrutinio.

La lista de Sudani, Construcción y Desarrollo, ha obtenido más de 1,3 millones de votos, pero ahora tendrá que negociar con otros partidos políticos chiíes para conseguir formar un gobierno de coalición, puesto que necesita reunir a 165 legisladores, requisito indispensable para nombrar al próximo jefe de Gobierno.

"Nuestra coalición ha sido la más votada porque creemos que 'Irak es lo primero'. E Irak siempre ocupará un lugar primordial, gracias a la dedicación de sus leales hijos e hijas", ha reaccionado Al Sudani, antes de agradecer al pueblo iraquí "su apoyo en el camino del trabajo, la construcción y el logro".

En segundo lugar, con alrededor de un millón de votos se ha posicionado el Partido Demócrata del Kurdistán (KDP), liderado por el presidente de la región semiautónoma del Kurdistán iraquí, Nechirvan Barzani. La comisión electoral ha confirmado una participación del 56,11 por ciento, lo que representa un aumento de doce puntos porcentuales respeto a los comicios de 2021, según recoge Rudaw.

Esta cita en las urnas ha estado marcada por el boicot del clérigo chií Muqtada al Sadr, una de las figuras más influyentes del país, debido a la alta de soluciones a la crisis política desde que su formación obtuviera la mayoría de escaños en las parlamentarias de 2021 pero fracasaran las negociaciones para formar gobierno en medio de un enfrentamiento entre partidos chiíes.