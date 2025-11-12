India niega las acusaciones "infundadas" de Pakistán sobre el atentado mortal por los talibán paquistaníes

El Gobierno de India ha rechazado este martes las acusaciones "infundadas" del primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, que ha apuntado a Nueva Delhi por el atentado suicida efectuado por Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP) --conocido como los talibán paquistaníes-- y que ha dejado al menos doce muertos en Islamabad, al considerar que las autoridades indias respaldan a este tipo de grupos armados que operan desde territorio afgano.

"India rechaza inequívocamente las acusaciones infundadas y sin base alguna realizadas por unos dirigentes paquistaníes que, evidentemente, están delirando", ha declarado el portavoz del Ministerio de Exteriores indio, Randhir Jaiswal, en un comunicado difundido en su cuenta de la red social X.

El representante de la cartera diplomática ha acusado además a las autoridades del país vecino de "inventar narrativas falsas" contra Nueva Delhi con el objetivo de "desviar la atención de su propia población de la subversión constitucional y la toma del poder impulsadas por los militares que se están produciendo en el país".

"Es una táctica previsible", ha sostenido, antes de defender que la comunidad internacional "no se dejará engañar por las desesperadas maniobras de distracción de Pakistán".

El atentado ha tenido lugar sobre las 12.39 horas (hora local), después de que un combatiente haya colocado explosivos en un vehículo policial aparcado frente a un tribunal de distrito en Islamabad, que ha sido evacuado posteriormente por motivos de seguridad, dejando al menos doce muertos y más de 20 heridos.

El Ejército paquistaní ya acusó directamente a India de estar detrás de un atentado perpetrado el 21 de mayo contra un autobús escolar en Baluchistán, suceso que se saldó con la muerte de cinco personas, entre ellas tres niños, si bien Nueva Delhi cargó contra Islamabad por estas palabras y se distanció del ataque.

Estos cruces de declaraciones tienen lugar en pleno aumento de la tensión entre los dos países, que protagonizaron en mayo un intercambio de ataques en el marco de su disputa por la región de Cachemira, donde el pasado 22 de abril tuvo lugar un atentado que dejó 26 muertos en la zona de Cachemira bajo control indio.