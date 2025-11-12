Google lanza 'Cameyo by Google', el servicio que permite ejecutar aplicaciones de Windows en dispositivos ChromeOS

Google ha lanzado su nuevo servicio Cameyo by Google, una solución que permite ejecutar aplicaciones heredadas de Windows en dispositivos con sistema operativo ChromeOS, en el navegador de Chrome o como aplicaciones web.

La tecnológica adquirió la empresa de visualización de aplicaciones Cameyo en junio del pasado año, una organización creadora de un 'software' destinado a ejecutar aplicaciones x86 en sistemas operativos diferentes al que desarrolla Microsoft e, incluso, navegadores web.

En ese momento, ya dio a conocer su intención de hacer que las aplicaciones heredadas fuesen más accesibles y fáciles de administrar en ChromeOS, anunciando que sería posible utilizar aplicaciones de Windows en dispositivos basados en su sistema operativo con una experiencia optimizada.

Ahora, Google ha relanzado este servicio bajo el nombre 'Cameyo by Google', que ofrecerá una solución de entrega virtual de aplicaciones (VAD) para permitir a los usuarios ejecutar aplicaciones heredadas de Windows en sus dispositivos ChromeOS, a través del navegador Chrome o como aplicaciones web.

Así lo ha detallado la compañía en su web, donde ha afirmado que los usuarios podrán disfrutar de estas aplicaciones basadas en clientes en la web "sin el coste ni la complejidad de los escritorios virtuales de antaño", ya que no se requiere virtualizar todo un escritorio como tal, sino utilizar solo las aplicaciones necesarias.

Esto se traduce en poder utilizar programas de Windows, como puede ser Excel, ejecutándose directamente junto a Chrome, sin necesidad de combinar servicios de Microsoft y Google, además de ser aplicaciones "más seguras" gracias a la arquitectura de confianza cero de Cameyo by Google, que reduce la superficie de ataque y protege frente al 'ransomware' o los ataques de fuerza bruta, entre otros peligros.

Según ha puntualizado la tecnológica en declaraciones recogidas por The Verge, "durante años" el principal obstáculo para una mayor adaptación empresarial de ChromeOS ha sido la falta de aplicaciones, lo que ha conllevado a "la necesidad constante de acceder a las pocas aplicaciones de Windows que aún se utilizan en una organización".

Sin embargo, ha asegurado que, con este nuevo servicio, los equipos "pueden migrar a una suite de productividad colaborativa más moderna, diseñada para la web, y seguir accediendo a las aplicaciones especializadas de Windows de las que dependen sus flujos de trabajo".

Con todo ello, Google ha señalado que este es un avance hacia el futuro del trabajo que prioriza la web, dado que "el 90 por ciento de las empresas líderes en TI están de acuerdo en que el futuro de la informática para usuarios finales está basado en la Web, pero el 50 por ciento de sus aplicaciones todavía están basadas en clientes".