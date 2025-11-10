Adobe Acrobat Studio, ya disponible en español

Adobe ha anunciado la disponibilidad en español de Acrobat Studio, la plataforma de productividad que permite trabajar con documentos, páginas web y otros archivos con ayuda de asistentes de inteligencia artificial (IA).

Acrobat Studio reúne en una misma plataforma Adobe Acrobat, las herramientas de creación de de contenido de Adobe Express y agentes de IA para ayudar a las personas a organizar y trabajar con distintos tipos de documentos.

Ofrece los nuevos espacios PDF, que permiten trabajar en un entorno conversacional con archivos PDF, archivos de Office 365 y enlaces web para descubrir información, generar ideas, mostrar recomendaciones y sintetizar información.

Con las herramientas de Adobe Express, da acceso a plantillas empresariales de diseño profesional para crear 'flyers', infografías y publicaciones para redes sociales, y herramientas de IA que permiten pulir el resultado.

Adobe ha informado en una nota de prensa que Acrobat Studio está disponible desde este lunes en español, y pude contratarse con un suscripción mensual de 42,69 euros.