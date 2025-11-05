Los megaproyectos de Lopesan en Punta Cana y Madrid acaparan la atención en la WTM de Londres

Lopesan Hotel Group ha desvelado su ambiciosa estrategia de crecimiento en la prestigiosa World Travel Market (WTM) de Londres, centrando el interés del mercado británico y otros socios europeos y norteamericanos en dos proyectos clave: una masiva expansión en Punta Cana, República Dominicana, y su inminente debut en el segmento urbano de gran lujo en Madrid.

La compañía canaria reafirmó en la capital británica su compromiso por "elevar el listón de la alta hotelería" tanto en el Caribe como en España, generando gran expectación entre los principales partners y actores de la industria turística global.

La consejera de Turismo del Gobierno de Canarias, Jéssica de León, el director general de Ordenación, Formación y Promoción Turística, Miguel Ángel Rodríguez, y el director gerente de Turismo de Islas Canarias, José Juan Lorenzo, analizaron las principales novedades de los proyectos en República Dominicana y Madrid, de la mano del director general de Lopesan Hotel Group, José Alba.

Durante el evento se anunció que los nuevos hoteles de Punta Cana serán inaugurados entre abril y mayo del 2026, mientras que el hotel Miguel Ángel, de Madrid, tiene prevista su reapertura durante el último trimestre del próximo año.

TRES HOTELES QUE COMPARTEN UNA MISMA ESENCIA

El modelo planteado en la parcela anexa al Lopesan Costa Bávaro Resort, Spa & Casino consolida la posición del Grupo Lopesan en el Caribe y eleva la oferta de lujo y ocio que ofrece República Dominicana actualmente. Con una inversión que supera los 300 millones de euros, esta expansión introduce tres nuevos hoteles que comparten una misma esencia y que suman más de 1.000 nuevas unidades alojativas, de 5 estrellas, a la región.

El complejo se articula alrededor de tres conceptos hoteleros altamente segmentados, además de un gran centro de convenciones. El proyecto principal es el Lopesan Caoba Lagoon Resort, Spa, & Casino, que dispone de 552 habitaciones y se concibe como el centro neurálgico del complejo.

Por su parte, el Lopesan Serenity Bay Resort, Spa, & Casino, será un hotel orientado al segmento Adults Only, con 239 habitaciones, y estará diseñado para ofrecer la máxima tranquilidad y sofisticación a sus huéspedes. La propuesta familiar recae en el Lopesan Splash Cove Resort, Spa, & Casino, con 244 habitaciones, y una ubicación estratégica junto a las principales facilidades de ocio infantil.

El estilo de los nuevos resorts se inspira en la exuberante vegetación de la naturaleza caribeña, logrando crear una atmósfera de inmersión total con el entorno, desde una perspectiva basada en la sostenibilidad.

Uno de los principales atractivos que ofrecen estos hoteles será su conexión con el agua, destacando una piscina de 127 metros de largo que simula un gran lago. Como elemento distintivo, el complejo incorpora un área de cenotes artificiales nadables, con un total de seis cascadas.

La propuesta gastronómica incluye un buffet central, además de seis restaurantes temáticos y amplios bares. La oferta se completa con un gran centro MICE, el Lopesan Convention Center, un espacio llamado a convertirse en un espacio de referencia, con un salón principal para 1.900 personas y una capacidad total que asciende a 4.850 personas.

EL CORAZÓN DE MADRID TENDRÁ PULSO CANARIO

En la capital española, Lopesan Hotel Group da el salto al segmento urbano de gran lujo con la rehabilitación del hotel Miguel Ángel, un proyecto con una inversión total cercana a los 250 millones de euros, 200 millones en adquisición y 50 millones en reforma integral.

La meta fijada consiste en posicionar al hotel Miguel Ángel como el mejor establecimiento de lujo de todo Madrid, por lo que será operado bajo una de las marcas premium que forman parte del portafolio actual de la compañía.

Durante la celebración de la WTM, José Alba señaló que para mantener la diferenciación asociada a la compañía, el Grupo Lopesan debe ser capaz de llevar a cabo una rehabilitación que esté acorde con la historia de este icónico edificio del Paseo de la Castellana.

"Hay muchas expectativas puestas en este proyecto y estamos seguros que el producto final no defraudará a nuestros futuros huéspedes, ya que podrán disfrutar de una experiencia de lujo disruptiva, con una oferta gastronómica y de coctelería de primer nivel", aseguró.

El foco que se ha fijado el Grupo Lopesan se basa en crear una propuesta de valor única. El nuevo hotel Miguel Ángel, "no solo debe aspirar a ofrecer un lujo de cinco estrellas, sino que tiene la idea de redefinir este estándar de calidad con un servicio impecable y personalizado que justifique cada euro que paguen nuestros huéspedes", puntualizó el director general de la compañía.