Investigan a un conductor ebrio por dejar dos coches enganchados en la calle al intentar aparcar en Palma

La Policía Local de Palma ha instruido diligencias contra un hombre de 31 años y nacionalidad colombiana por, presuntamente, conducir bajo los efectos del alcohol y arrastrar un coche unos metros con el suyo y dejarlos en medio de la calle, cuando intentaba aparcar en la barriada de Son Oliva.

Los hechos ocurrieron la madrugada del 1 de noviembre, cuando se recibió una llamada para intervenir en un accidente de tráfico en la avenida Tomàs de Villanueva Cortès.

En una nota de prensa, el cuerpo policial ha explicado que a su llegada, los agentes encontraron dos vehículos enganchados entre sí, obstaculizando un carril de circulación.

Según se desprendió de la inspección ocular y las gestiones realizadas, el conductor del primer vehículo había intentado estacional y al realizar una maniobra de marcha atrás colisionó con un coche que estaba aparcado correctamente.

A consecuencia del impacto, la bola de remolque de su coche quedó encajada en la parrilla delantera del otro turismo. El conductor decidió abandonar el lugar y al iniciar la marcha, por lo que arrastró consigo el vehículo estacionado pero tuvo que detenerse unos metros más adelante.

Al presentar síntomas evidentes de haber consumido alcohol, los agentes procedieron a realizarle la prueba de etilometría, que arrojó un resultado positivo de 0,94 mg/l en aire espirado. Por estos hechos, se le imputó un presunto delito contra la seguridad vial y la Sala de Atestados confeccionó las correspondientes diligencias.