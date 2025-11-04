Agencias

5 razas de perros tranquilos para quienes buscan paz y silencio en casa, según los veterinarios

Tener un perro no siempre implica largas caminatas, sesiones de juego interminables o un jardín donde puedan correr sin parar. Muchas personas desean compartir su vida con un compañero fiel, pero no disponen del tiempo o la energía que requieren las razas más activas. Para ellas, existen perros de carácter más calmado, adaptables a un ritmo de vida relajado y perfectos para la convivencia en espacios pequeños.

Según la plataforma veterinaria Evidensia, algunas razas se distinguen por su temperamento equilibrado y su bajo nivel de actividad. Son perros que disfrutan de los paseos tranquilos y las siestas largas, ideales para quienes buscan compañía sin la exigencia de una rutina intensa. Estos son algunos de ellos:

BASSET HOUND: EL COMPAÑERO IDEAL DE SOFÁ

De orejas largas y mirada melancólica, el Basset Hound es sinónimo de calma. Le gustan los paseos, pero sin prisas, y su felicidad está igual de asegurada tumbado a los pies del sofá. Es paciente, afectuoso y se adapta sin problemas a la vida de interior, lo que lo convierte en un compañero perfecto para familias tranquilas o personas mayores.

BULLDOG FRANCÉS: TRANQUILIDAD EN FORMATO PEQUEÑO

Compacto, expresivo y de carácter bonachón, el Bulldog Francés es uno de los perros urbanos por excelencia. Disfruta tanto de una pequeña caminata como de largas siestas y no necesita un gran espacio para sentirse feliz. Su temperamento relajado y su apego a los humanos lo hacen ideal para quienes viven en pisos o pasan gran parte del día en casa.

COCKER SPANIEL: EQUILIBRIO ENTRE CARIÑO Y CALMA

El Cocker Spaniel combina un carácter alegre con una sorprendente serenidad. Es sociable, dulce y muy paciente, lo que lo convierte en un excelente perro de familia. Aunque disfruta del juego, tiende a mantener una energía moderada y se relaja con facilidad cuando está cerca de sus dueños. Eso sí, su pelaje requiere ciertos cuidados regulares.

SHAR PEI: TRANQUILO, LEAL Y CON PERSONALIDAD

Detrás de su aspecto singular y sus característicos pliegues, el Shar Pei esconde un perro equilibrado y muy leal. No demanda una gran cantidad de ejercicio y prefiere pasar tiempo tranquilo junto a su familia. Su independencia y su serenidad natural lo hacen perfecto para hogares donde se valora la discreción tanto como el cariño.

PERRO DE AGUA ESPAÑOL: SERENIDAD CON SELLO NACIONAL

Aunque muchos lo asocian con la actividad y el trabajo, el Perro de Agua Español también puede ser un compañero calmado y adaptable. Es inteligente, obediente y, una vez satisfechas sus necesidades básicas de ejercicio, se muestra tranquilo dentro de casa. Su carácter equilibrado y su fuerte vínculo con el dueño lo convierten en una raza versátil y fácil de integrar en cualquier hogar.

Como recuerda Evidensia, la raza influye en el temperamento, pero el entorno, la educación y la rutina diaria son factores igual de determinantes. Un perro tranquilo puede volverse nervioso si no se le presta atención, y uno activo puede adaptarse si tiene una rutina estable y afecto constante.

