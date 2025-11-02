El Ejército israelí mata a un palestino tras cruzar la Línea Amarilla de Gaza

Las Fuerzas Armadas israelíes han informado este domingo de una intervención que ha propiciado la muerte de un palestino que habría cruzado la denominada Línea Amarilla, la línea de alto el fuego en la que tiene presencia el Ejército israelí en la Franja de Gaza.

"Un terrorista cruzó la línea amarilla y avanzó hacia las tropas de las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel) en el norte de Gaza, representando una amenaza inmediata para las tropas", ha indicado el Ejército en un comunicado.

"Tras la identificación, y con el fin de eliminar la amenaza para las tropas, las Fuerzas Aéreas realizaron un ataque contra el terrorista", ha añadido.

El Ejército israelí destaca que mantiene su despliegue "conforme al acuerdo de alto el fuego" y "continuará operando para eliminar cualquier amenaza inmediata".

El Ministerio de Salud de Gaza ha informado este domingo de que son 236 los palestinos muertos en operaciones del Ejército israelí desde la entrada en vigor del alto el fuego el pasado 11 de octubre, tres de ellos en las últimas 24 horas. En total, los ataques israelíes durante la guerra de Gaza han dejado 68.865 muertos y 170.670 heridos desde el 7 de octubre de 2023.