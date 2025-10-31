Agencias

Xi se reúne con la primera ministra de Japón con las tensiones marítimas de fondo

Por Newsroom Infobae

Guardar

Gyeongju (Corea del Sur), 31 oct (EFE).- El presidente de China, Xi Jinping, y la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, se reunieron este viernes en Corea del Sur, en un momento en el que ambos países mantienen disputas por territorios del mar de China Oriental, entre otros asuntos.

Xi mantuvo un encuentro con la recién elegida Takaichi, afirmó la agencia gubernamental china Xinhua sin aportar más detalles, en los márgenes de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que arrancó hoy en Corea del Sur con la notable ausencia del presidente estadounidense, Donald Trump.

"Antes de la cumbre de la APEC intercambié saludos con el presidente chino Xi Jinping en la sala de espera", afirmó Takaichi en la red social X.

Temas Relacionados

EFEcnjt

Últimas Noticias

El primer ministro de Rusia realizará la semana que viene una visita oficial de dos días a China

El primer ministro de Rusia

La actividad de las fábricas chinas cae por séptimo mes consecutivo y marca mínimos desde abril

La actividad de las fábricas

Los políticos califican de "valiente" la retirada del título de príncipe a Andrés

Infobae

El rugby acelera su estrategia con patrocinios que conectan con sus valores

Infobae

El PP defiende a la RAE en el Congreso y señala a García Montero y Alegría destaca la labor del Cervantes con el español

La polémica entre representantes institucionales y figuras literarias por la autonomía y financiación de la Real Academia Española y el Instituto Cervantes protagoniza el debate político, mientras el Gobierno recalca su apoyo a la diversidad lingüística y al castellano

El PP defiende a la